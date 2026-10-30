العالم يحتفل بالهالوين في 31 تشرين الأول.. ما قصته وكيف نشأ؟

يستعد العالم، غدًا السبت في 31 تشرين الأول، للاحتفال بعيد الهالوين، الذي بات من أبرز المناسبات السنوية في عدد كبير من الدول، حيث تتزين الشوارع والمنازل بالقرع المنحوت والأضواء والزينة المستوحاة من أجواء الرعب، فيما يرتدي الأطفال والكبار أزياء تنكرية متنوعة، ويشارك الأطفال في تقليد جمع الحلوى من المنازل.

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لكن الهالوين، الذي يبدو اليوم مناسبة ترفيهية يغلب عليها المرح والتنكر، يحمل تاريخًا طويلًا يعود إلى أكثر من ألفي عام، ويرتبط بمعتقدات وطقوس قديمة تطورت عبر القرون، قبل أن يصل إلى صورته المعروفة حاليًا. فما أصل هذا العيد؟ وكيف نشأ؟ ولماذا يحتفل به العالم في 31 تشرين الأول من كل عام؟

تعود جذور الهالوين إلى مهرجان "سامهاين" (Samhain)، الذي كانت تحتفل به الشعوب السلتية القديمة قبل أكثر من ألفي عام، في مناطق شملت إيرلندا واسكتلندا وأجزاء من .

وكان هذا المهرجان يمثل نهاية موسم الحصاد وبداية فصل الشتاء، كما كان الأول من تشرين الثاني يشكل بداية السنة الجديدة وفق تقويم تلك الشعوب. وارتبطت هذه المرحلة بالانتقال من فصل الوفرة والدفء إلى أشهر البرد والظلام.

وبحسب المعتقدات السلتية، كانت الحدود بين عالم الأحياء والأموات تصبح أقل وضوحًا خلال ليلة 31 تشرين الأول، وكان يُعتقد أن أرواح الموتى قد تعود إلى الأرض، إلى جانب كائنات خارقة للطبيعة.

ولهذا السبب، كان الناس يشعلون النيران الكبيرة، ويقيمون الطقوس الجماعية، ويرتدون أزياء وأقنعة، اعتقادًا منهم أن ذلك يساعد على إبعاد الأرواح أو حمايتهم منها. وكانت هذه الممارسات جزءًا من طقوس استقبال الشتاء وتوديع موسم الحصاد.

كيف ارتبط الهالوين بالمناسبات ؟

مع انتشار المسيحية في ، بدأت التقاليد الشعبية القديمة تتداخل مع المناسبات الدينية. ويُعد عيد جميع القديسين، الذي يصادف الأول من تشرين الثاني في الكنيسة الغربية، من أبرز المناسبات المرتبطة بتاريخ الهالوين.

وفي القرن الثامن، ثبّت البابا غريغوريوس الثالث الاحتفال بعيد جميع القديسين في هذا الموعد، فيما خُصص الثاني من تشرين الثاني لاحقًا لإحياء ذكرى الموتى في تقاليد كنسية غربية.

وأُطلق على الليلة السابقة لعيد جميع القديسين اسم "All Hallows' Eve"، أي عشية عيد جميع القديسين، قبل أن يتحول الاسم تدريجيًا إلى "Halloween".

وهكذا، امتزجت المعتقدات الشعبية القديمة بالمناسبات المسيحية، وأصبح الأول من تشرين الثاني موعدًا دينيًا، فيما احتفظت الليلة التي تسبقه بطابعها الاحتفالي المرتبط بالتقاليد الشعبية.

ووصلت تقاليد الهالوين إلى أميركا الشمالية خلال القرن التاسع عشر، مع موجات الهجرة الإيرلندية والاسكتلندية، ولا سيما خلال المجاعة الإيرلندية الكبرى في أربعينيات القرن التاسع عشر.

وحمل المهاجرون معهم عاداتهم المرتبطة بالمناسبة، قبل أن تتطور في المجتمع الأميركي وتكتسب طابعًا اجتماعيًا أكثر تنظيمًا. ففي البداية، كانت الاحتفالات تتضمن التجمعات والألعاب ورواية القصص المخيفة، إلى جانب المقالب والممارسات الشعبية في الشوارع.

ومع مطلع القرن العشرين، بدأت المجتمعات المحلية بتنظيم الاحتفالات للحد من أعمال التخريب والمقالب، فتحولت تدريجيًا إلى أنشطة عائلية وحفلات تنكرية. وبعد الحرب العالمية الثانية، انتشر تقليد جمع الحلوى بين الأطفال بصورة أوسع، خصوصًا مع عودة الاحتفالات العامة إلى طبيعتها.

ومن ، انتقلت مظاهر الهالوين إلى دول أخرى، وساهمت السينما والتلفزيون والثقافة الشعبية في تعزيز انتشاره، حتى أصبح موعد 31 تشرين الأول معروفًا عالميًا بأجوائه التنكرية وزينته المميزة.





ما قصة أشهر رموز الهالوين؟

لا تكتمل أجواء الهالوين من دون اليقطين المنحوت، المعروف باسم "Jack-o'-lantern"، والذي يُفرّغ من الداخل وتُنحت عليه ملامح مخيفة، قبل وضع شمعة أو إضاءة داخله.

وترتبط هذه العادة بأسطورة إيرلندية شعبية تُعرف باسم "جاك البخيل" (Stingy Jack)، وتتحدث عن رجل تمكن من خداع الشيطان أكثر من مرة، قبل أن يُحكم عليه، وفق الرواية، بالتجول في الظلام حاملًا جمرة متوهجة داخل ثمرة لفت مجوفة لإنارة طريقه.

ومن هذه الحكاية نشأت عادة نحت الوجوه المخيفة في ثمار اللفت والبطاطا، ووضعها قرب المنازل والنوافذ. وعندما انتقلت العادة إلى أميركا مع المهاجرين الإيرلنديين، حل اليقطين مكان اللفت، نظرًا إلى توافره وسهولة نحته وحجمه الأكبر، ليصبح مع الوقت الرمز الأشهر للهالوين.

"حلوى أم خدعة"

ومن أشهر عادات الهالوين تقليد "Trick or Treat"، الذي يقوم فيه الأطفال بارتداء الأزياء التنكرية والتنقل بين المنازل وقرع الأبواب طلبًا للحلوى، مرددين عبارة تعني "حلوى أم خدعة".

وتعود جذور هذه العادة إلى ممارسات أوروبية قديمة، من بينها تقليد "Souling"، الذي كان يقوم فيه أشخاص، ولا سيما الفقراء، بزيارة المنازل خلال المناسبات المرتبطة بذكرى الموتى، طلبًا للطعام مقابل الصلاة من أجل أرواح المتوفين. وكانوا يحصلون أحيانًا على كعكات عُرفت باسم "Soul Cakes".

كما انتشرت في إيرلندا واسكتلندا عادات التنقل بين المنازل وتقديم الأغاني أو العروض البسيطة مقابل الحصول على الطعام. ومع انتقال هذه التقاليد إلى أميركا وتطورها، ظهرت ممارسة "حلوى أم خدعة" بصورتها المعروفة، وأصبحت من أبرز الأنشطة التي ينتظرها الأطفال في ليلة الهالوين.

أما اليوم، فابتعد الهالوين في صورته الحديثة إلى حد كبير عن المعتقدات التي رافقت نشأته، وتحول إلى مناسبة ترفيهية وتجارية تستعد لها المتاجر والشركات قبل أسابيع من موعدها.

وتتنوع مظاهر الاحتفال بين تنظيم الحفلات التنكرية، وتزيين المنازل والشوارع، ومشاهدة أفلام الرعب، وتحضير الحلويات الخاصة بالمناسبة، إلى جانب الأنشطة والمسابقات التي تستهدف الأطفال والعائلات.

كما أصبحت الأزياء التنكرية جزءًا من صناعة موسمية واسعة، تتنوع تصاميمها بين شخصيات الرعب والأبطال الخارقين وأبطال الأفلام والمسلسلات والشخصيات الكرتونية، فيما تستغل العلامات التجارية المناسبة لإطلاق منتجات وحملات خاصة.

الهالوين وعيد بربارة ما الفرق بينهما؟

ويعتقد كثيرون أن الهالوين وعيد بربارة مناسبتان متشابهتان بسبب التنكر وارتداء الأزياء الغريبة وجمع الحلوى، إلا أن لكل منهما قصة مختلفة.

فعيد القديسة بربارة، الذي يحتفل به اللبنانيون في ليلة 3 كانون الأول، هو مناسبة تُحيي ذكرى القديسة بربارة التي عاشت في القرن الثالث الميلادي.

ووفقًا للرواية المتوارثة، تنكرت بربارة بملابس مختلفة أثناء هروبها من والدها الذي رفض اعتناقها المسيحية، ومن هنا نشأ تقليد التنكر في عيدها، الذي أصبح جزءًا من التراث الشعبي اللبناني، إلى جانب تجول الأطفال بين المنازل وجمع الحلوى وتحضير طبق البربارة التقليدي.

أما الهالوين، فيختلف عن عيد بربارة في جذوره التاريخية ومعتقداته القديمة، رغم التشابه في بعض مظاهر الاحتفال.