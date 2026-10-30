فضيحة إبستين تطال قصراً ملكياً.. تحقيق جديد بشأن الأمير السابق أندرو

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فتحت الشرطة الأسكتلندية تحقيقاً أولياً بشأن معلومات تتعلق بإقامة الملياردير الأميركي الراحل إبستين وشريكته غيلاين في قلعة "بالمورال" الملكية عام 1999، بدعوة من الأمير السابق أندرو.وذكرت صحيفة " " أن التحقيق يتناول مزاعم عن نقل نساء إلى واستغلالهن جنسياً، فيما أكدت الشرطة أنها تتابع المعلومات الواردة إليها، مشددة على أن التحقيق لا يزال في مراحله الأولى، من دون تأكيد صحة الاتهامات.وتأتي هذه التطورات في ظل تحقيقات تجريها أجهزة شرطة بريطانية عدة بشأن صلات أندرو بإبستين، الذي توفي في السجن عام 2019.وكان أندرو قد أُوقف في شباط الماضي للاشتباه في ارتكابه مخالفات تتعلق بمنصبه العام، على خلفية اتهامات بتسريب معلومات سرية إلى إبستين، قبل الإفراج عنه على ذمة التحقيق، من دون توجيه اتهامات رسمية إليه.وينفي أندرو ارتكاب أي مخالفات، بعدما أدت علاقته بإبستين إلى تجريده من ألقابه الملكية ومغادرته مقر إقامته السابق في .