تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

فضيحة إبستين تطال قصراً ملكياً.. تحقيق جديد بشأن الأمير السابق أندرو

Lebanon 24
30-10-2026 | 17:40
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
فضيحة إبستين تطال قصراً ملكياً.. تحقيق جديد بشأن الأمير السابق أندرو
فضيحة إبستين تطال قصراً ملكياً.. تحقيق جديد بشأن الأمير السابق أندرو photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
فتحت الشرطة الأسكتلندية تحقيقاً أولياً بشأن معلومات تتعلق بإقامة الملياردير الأميركي الراحل جيفري إبستين وشريكته غيلاين ماكسويل في قلعة "بالمورال" الملكية عام 1999، بدعوة من الأمير البريطاني السابق أندرو.
Advertisement

وذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية أن التحقيق يتناول مزاعم عن نقل نساء إلى القصر واستغلالهن جنسياً، فيما أكدت الشرطة أنها تتابع المعلومات الواردة إليها، مشددة على أن التحقيق لا يزال في مراحله الأولى، من دون تأكيد صحة الاتهامات.

وتأتي هذه التطورات في ظل تحقيقات تجريها أجهزة شرطة بريطانية عدة بشأن صلات أندرو بإبستين، الذي توفي في السجن عام 2019.

وكان أندرو قد أُوقف في شباط الماضي للاشتباه في ارتكابه مخالفات تتعلق بمنصبه العام، على خلفية اتهامات بتسريب معلومات سرية إلى إبستين، قبل الإفراج عنه على ذمة التحقيق، من دون توجيه اتهامات رسمية إليه.

وينفي أندرو ارتكاب أي مخالفات، بعدما أدت علاقته بإبستين إلى تجريده من ألقابه الملكية ومغادرته مقر إقامته السابق في وندسور.
مواضيع ذات صلة
الأمير أندرو يطلب مراجعة إجراءات الشرطة البريطانية في ملف إبستين
lebanon 24
Lebanon24
31/10/2026 05:57:16 Lebanon 24 Lebanon 24
قضيّة الأمير أندرو تعود إلى الواجهة... معلومات تتحدّث عما فعله في المقرّ الملكيّ في اسكتلندا
lebanon 24
Lebanon24
31/10/2026 05:57:16 Lebanon 24 Lebanon 24
سينودس كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك أنهى أعماله بلقاء البابا: لوقف الاعتداءات وتحقيق العدالة
lebanon 24
Lebanon24
31/10/2026 05:57:16 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق نار وإصابة رجل.. ماذا حدث بالقرب من القصر الملكي في السويد؟
lebanon 24
Lebanon24
31/10/2026 05:57:16 Lebanon 24 Lebanon 24

البريطانية

البريطاني

ماكسويل

إكسبريس

أمير ال

وندسور

القصر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
17:58 | 2026-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
17:56 | 2026-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
17:54 | 2026-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
17:50 | 2026-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
17:46 | 2026-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
17:58 | 2026-10-30
Lebanon24
17:56 | 2026-10-30
Lebanon24
17:54 | 2026-10-30
Lebanon24
17:50 | 2026-10-30
Lebanon24
17:46 | 2026-10-30
Lebanon24
17:42 | 2026-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24