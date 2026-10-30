بريطانيا تحذّر من تهديدات الانفصال في البوسنة والهرسك وتتمسك باتفاق دايتون

رحبت المندوبة لدى ، السفيرة سارة ماكنتوش، بقرار تجديد تفويض قوة لتحقيق الاستقرار في البوسنة والهرسك "إيفور-ألثيا"، والذي حظي بإجماع .

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وخلال جلسة لمجلس خُصصت لبحث الأوضاع في البوسنة والهرسك، الجمعة، حذرت ماكنتوش من أن الدعوات الأحادية للانفصال أو إنشاء كيان ثالث في البلاد تتعارض مع اتفاق دايتون، وتشكل تهديداً للسلام والاستقرار.

ولفتت إلى استمرار وجود تحديات كبيرة رغم إجراء الانتخابات في 4 تشرين الأول بصورة سلمية، معربة عن أملها في التوصل قريباً إلى اتفاق بشأن تعيين خلف للممثل السامي للأمم المتحدة.

كما أدانت السفيرة تمجيد راتكو ملاديتش، الذي أدانته محكمة تابعة للأمم المتحدة بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، محذرة من أن التقليل من خطورة هذه الجرائم من شأنه تقويض جهود المصالحة في البوسنة والهرسك.