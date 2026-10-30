تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

إيلون ماسك يحدد 3 مخاوف من عودة الديمقراطيين إلى السلطة

Lebanon 24
30-10-2026 | 17:56
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
إيلون ماسك يحدد 3 مخاوف من عودة الديمقراطيين إلى السلطة
إيلون ماسك يحدد 3 مخاوف من عودة الديمقراطيين إلى السلطة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
حذر الملياردير الأميركي إيلون ماسك من أن فوز الديمقراطيين بالبيت الأبيض ومجلسي الكونغرس في انتخابات عام 2028 قد يؤدي، بحسب تقديره، إلى تغيير جذري في النظام السياسي الأميركي، واصفاً السيناريو المحتمل بأنه قد يعني "نهاية الديمقراطية" بصورتها المعروفة.
Advertisement

وحدد ماسك، في منشور على منصة "إكس"، ثلاثة إجراءات قال إنه يخشى أن يلجأ إليها الديمقراطيون في حال سيطرتهم على مؤسسات الحكم في واشنطن.

وتتمثل الخطوة الأولى، وفقاً لماسك، في منح العاصمة واشنطن وبورتوريكو صفة الولاية، وهو ما قد يمنح الديمقراطيين مقاعد إضافية في مجلس الشيوخ ويعزز نفوذهم التشريعي.

أما الخطوة الثانية، فتتمثل في فتح الحدود وتسوية الأوضاع القانونية للمهاجرين المقيمين في الولايات المتحدة بصورة غير نظامية، معتبراً أن ذلك قد يمنح الحزب الديمقراطي أفضلية انتخابية طويلة الأمد.

وتتعلق الخطوة الثالثة بتوسيع عدد قضاة المحكمة العليا الأميركية، بما يسمح للديمقراطيين، بحسب مخاوفه، بتعيين قضاة إضافيين وتأمين أغلبية مؤيدة لهم داخل أعلى هيئة قضائية في البلاد.

وكتب ماسك: "سيؤدي ذلك إلى تحول أميركا إلى دولة يهيمن عليها حزب واحد بصورة دائمة، ونهاية الديمقراطية بأي معنى حقيقي للكلمة".

ودعا الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبيس إكس" الناخبين إلى دعم المرشحين الجمهوريين لمجلس الشيوخ في انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر، معتبراً أن احتفاظ الجمهوريين بما لا يقل عن 51 مقعداً في المجلس بعد انتخابات 2028 يمثل ضرورة لمنع السيناريوهات التي حذر منها.

وتأتي تصريحات ماسك في وقت يضخ فيه الملياردير مبالغ كبيرة لدعم الحملات الانتخابية الجمهورية. وأكد ممثل عن لجنة "أميركا باك" التابعة له أن ماسك قدم 276 مليون دولار إلى لجان العمل السياسي الفائقة والمنظمات الجمهورية خلال الأشهر الثلاثة السابقة، من بينها 158 مليون دولار لصندوق قيادة مجلس الشيوخ، و10 ملايين دولار للجنة "لون ستار ليبرتي باك" الداعمة للمرشح الجمهوري عن ولاية تكساس كين باكستون.

في المقابل، انتقدت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون الإنفاق السياسي لماسك، متهمة إياه باستخدام ثروته للتأثير في انتخابات التجديد النصفي لمصلحة الجمهوريين، وكتبت على منصة "إكس" أن ملايينه قد لا تكون كافية لمواجهة الواقع السياسي.
مواضيع ذات صلة
بوتين يصف إيلون ماسك بـ"العبقري" ويؤكد استمرار التعاون الفضائي مع الأميركيين
lebanon 24
Lebanon24
31/10/2026 05:58:32 Lebanon 24 Lebanon 24
إيلون ماسك: حان وقت رحيل زيلينسكي
lebanon 24
Lebanon24
31/10/2026 05:58:32 Lebanon 24 Lebanon 24
إيلون ماسك يستعد لخطوة غير مسبوقة في عالم الفضاء
lebanon 24
Lebanon24
31/10/2026 05:58:32 Lebanon 24 Lebanon 24
هيغيست: إيلون ماسك سيتولّى قيادة مشروع جديد لتحديد حاجات الجيش الأميركي في حروب المستقبل
lebanon 24
Lebanon24
31/10/2026 05:58:32 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

البيت الأبيض

الديمقراطيون

الديمقراطية

الديمقراطي

الانتخابية

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
17:58 | 2026-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
17:54 | 2026-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
17:50 | 2026-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
17:46 | 2026-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
17:42 | 2026-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
17:58 | 2026-10-30
Lebanon24
17:54 | 2026-10-30
Lebanon24
17:50 | 2026-10-30
Lebanon24
17:46 | 2026-10-30
Lebanon24
17:42 | 2026-10-30
Lebanon24
17:40 | 2026-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24