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عربي-دولي

استعدادا لتوجيه ضربة إلى إيران.. الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى

Lebanon 24
31-10-2026 | 00:11
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أعلنت القناة الإسرائيلية 15 قناة ( I24) أن الجيش الإسرائيلي أكمل كافة تحضيراته العسكرية استعدادا لتوجيه ضربة إلى إيران.
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ولفتت القناة، إلى ان الجيش الإسرائيلي في "حالة تأهب قصوى لهجوم على إيران"، كاشفة أن إسرائيل تعتقد أن حملة العسكرية المقبلة ستطول.

ونقلت القناة عن تقديرات المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، أن الدخول في مواجهة مباشرة ومفتوحة مع طهران سيؤدي، على الأرجح، إلى تفعيل جبهة أخرى ضد حزب الله.

وأشارت التقديرات إلى أن هذا السيناريو سيؤدي حتما إلى إشعال تلك الجبهة، مؤكدة أنه رغم عدم وجود مبرر للذعر، فإنه يتعين التحسب لمواجهة تهديدات متزامنة، تشمل صواريخ وطائرات مسيّرة قادمة من الشمال في آن واحد.

وأضافت القناة أن هذا التوتر يتصاعد في ظل حالة الاضطرابات السياسية الداخلية التي تعيشها إسرائيل، إلى جانب التطورات السياسية الجارية في الولايات المتحدة.

وأشارت إلى أن هذه العوامل مجتمعة تضع صناع القرار الإسرائيليين عند مفترق طرق حرج وحساس.

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