استعدادا لتوجيه ضربة إلى إيران.. الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى

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أعلنت القناة 15 قناة ( I24) أن الجيش أكمل كافة تحضيراته العسكرية استعدادا لتوجيه ضربة إلى .ولفتت القناة، إلى ان الجيش الإسرائيلي في "حالة تأهب قصوى لهجوم على إيران"، كاشفة أن تعتقد أن حملة العسكرية المقبلة ستطول.ونقلت القناة عن تقديرات الإسرائيلية، أن الدخول في مواجهة مباشرة ومفتوحة مع سيؤدي، على الأرجح، إلى تفعيل جبهة أخرى ضد .وأشارت التقديرات إلى أن هذا السيناريو سيؤدي حتما إلى إشعال تلك ، مؤكدة أنه رغم عدم وجود مبرر للذعر، فإنه يتعين التحسب لمواجهة تهديدات متزامنة، تشمل صواريخ وطائرات مسيّرة قادمة من في آن واحد.وأضافت القناة أن هذا التوتر يتصاعد في ظل حالة الاضطرابات السياسية الداخلية التي تعيشها إسرائيل، إلى جانب التطورات السياسية الجارية في .وأشارت إلى أن هذه العوامل مجتمعة تضع صناع القرار الإسرائيليين عند حرج وحساس.