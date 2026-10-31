واشنطن توافق على مد كييف بـ500 صاروخ من طراز "باتريوت"

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في خطوة لا تزال بحاجة إلى مصادقة الكونغرس، أكدت الأميركية، موافقة إدارة الرئيس على صفقة محتملة لبيع 500 صاروخ من طراز "باتريوت" إلى .ولفت البيان الأميركي إلى أن هذه الصفقة المحتملة من شأنها تعزيز قدرات كييف على مواجهة التهديدات الراهنة والمستقبلية، عبر تطوير منظومة دفاعها الجوي والصاروخي المتكامل.غير أن البيان لم يحدد جدولا زمنيا للتسليم، مكتفيا بالإشارة إلى أن هذا البيع يدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي لواشنطن من خلال تعزيز أمن دولة شريكة تمثل ركيزة للاستقرار في .، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر منصة "إكس" أن عمليات التسليم قد تبدأ في غضون "بضع سنوات"، داعيا إلى إيجاد حلول عاجلة للفترة التي تواجه فيها بلاده مخاطر حقيقية وتحتاج فيها إلى صواريخ "باك-3" الاعتراضية.واقترح الرئيس الأوكراني أن تمد وحلفاؤها الأوروبيون أوكرانيا بصواريخ من مخزوناتهم الحالية، على أن يتم تعويضها لاحقا من خلال الصفقة الجديدة.وتعد صواريخ "باتريوت" من أبرز الأسلحة التي تعتمد عليها كييف لاعتراض الطائرات المسيرة والصواريخ الروسية.وفيما يتعلق بالتمويل، أوضحت الخارجية الأميركية أن تكلفة الصفقة ستُغطى عبر تبرعات من حلفاء أوكرانيا، وليس من أموال الخزانة الأميركية.يأتي هذا الإعلان في أعقاب توترات شهدتها العلاقات الثنائية في وقت سابق من الشهر الجاري، بعد إبرام واشنطن اتفاقا لشراء وقود الديزل من .