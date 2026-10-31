تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

واشنطن توافق على مد كييف بـ500 صاروخ من طراز "باتريوت"

Lebanon 24
31-10-2026 | 00:31
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
واشنطن توافق على مد كييف بـ500 صاروخ من طراز باتريوت
واشنطن توافق على مد كييف بـ500 صاروخ من طراز باتريوت photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في خطوة لا تزال بحاجة إلى مصادقة الكونغرس، أكدت وزارة الخارجية الأميركية، موافقة إدارة الرئيس دونالد ترامب على صفقة محتملة لبيع 500 صاروخ من طراز "باتريوت" إلى أوكرانيا.
Advertisement

ولفت البيان الأميركي إلى أن هذه الصفقة المحتملة من شأنها تعزيز قدرات كييف على مواجهة التهديدات الراهنة والمستقبلية، عبر تطوير منظومة دفاعها الجوي والصاروخي المتكامل.

غير أن البيان لم يحدد جدولا زمنيا للتسليم، مكتفيا بالإشارة إلى أن هذا البيع يدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي لواشنطن من خلال تعزيز أمن دولة شريكة تمثل ركيزة للاستقرار في أوروبا.

من جهته، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر منصة "إكس" أن عمليات التسليم قد تبدأ في غضون "بضع سنوات"، داعيا واشنطن إلى إيجاد حلول عاجلة للفترة التي تواجه فيها بلاده مخاطر حقيقية وتحتاج فيها إلى صواريخ "باك-3" الاعتراضية.

واقترح الرئيس الأوكراني أن تمد الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون أوكرانيا بصواريخ من مخزوناتهم الحالية، على أن يتم تعويضها لاحقا من خلال الصفقة الجديدة.

وتعد صواريخ "باتريوت" من أبرز الأسلحة التي تعتمد عليها كييف لاعتراض الطائرات المسيرة والصواريخ الروسية.

وفيما يتعلق بالتمويل، أوضحت الخارجية الأميركية أن تكلفة الصفقة ستُغطى عبر تبرعات من حلفاء أوكرانيا، وليس من أموال الخزانة الأميركية.

يأتي هذا الإعلان في أعقاب توترات شهدتها العلاقات الثنائية في وقت سابق من الشهر الجاري، بعد إبرام واشنطن اتفاقا لشراء وقود الديزل من روسيا.
مواضيع ذات صلة
زيلينسكي يكشف: ترامب حسم قراره بمنح كييف تراخيص لإنتاج صواريخ "باتريوت"
lebanon 24
Lebanon24
31/10/2026 18:09:41 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: ترامب حسم قراره بمنح كييف تراخيص لإنتاج صواريخ "باتريوت"
lebanon 24
Lebanon24
31/10/2026 18:09:41 Lebanon 24 Lebanon 24
"واشنطن بوست" عن مسؤولين أميركيين: نقل صواريخ باتريوت لأوكرانيا من دول حليفة يتطلّب موافقة وزير الحرب الأميركي
lebanon 24
Lebanon24
31/10/2026 18:09:41 Lebanon 24 Lebanon 24
عمدة كييف: صاروخ يصيب مستودعاً مؤلّفاً من 4 طوابق في حي ديسنيانسكي بالعاصمة كييف
lebanon 24
Lebanon24
31/10/2026 18:09:41 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وزارة الخارجية

دونالد ترامب

المستقبل

أوكرانيا

الأوروبي

من جهته

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-10-31
Lebanon24
11:47 | 2026-10-31
Lebanon24
11:28 | 2026-10-31
Lebanon24
11:13 | 2026-10-31
Lebanon24
11:08 | 2026-10-31
Lebanon24
11:03 | 2026-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24