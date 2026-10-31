لافروف: العلاقات بين موسكو وواشنطن لم تشهد أي تحسن حتى الآن

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أعلن الروسي سيرغي لافروف، أن العلاقات بين وواشنطن لم تشهد أي تحسن حتى الآن.وقال لافروف، عقب المشاركة في اجتماع "مجموعة العشرين" : "من الناحية العملية، لم نشهد أي تقدم حقيقي في العلاقات مع حتى الآن".وفي تعليقه على اتفاق موسكو وواشنطن الذي يسمح برفع مؤقت للعقوبات لشراء وقود الديزل الروسي بهدف خفض أسعار الوقود في الأميركية، حذر لافروف من أنه "لا ينبغي أن تكون هناك أوهام بشأن صفقة الديزل".وأشار إلى أن الجوهرية بين البلدين لا تزال دون حل، وأن المفروضة في عهد إدارة الرئيس السابق مستمرة في ظل الإدارة الحالية، فضلا عن فرض قيود إضافية على عملاقي النفط "لوك أويل" و"روسنفت".وفيما يتعلق بالمحادثات المرتقبة بين وأوكرانيا والولايات المتحدة، قال لافروف إن المواقف التفاوضية واضحة.وأشارت التلميحات الأخيرة من الكرملين إلى أن الوفود تأمل في الاجتماع في منتصف نوفمبر المقبل في أبوظبي، لمواصلة المحادثات المتعلقة بتسوية سلمية محتملة توقفت منذ أشهر.وعلى الصعيد الدبلوماسي، انتقد لافروف بشدة نظيره الألماني يوهان فاديفول، متهما إياه باتباع "دبلوماسية الصور الجماعية".وجاء هذا الهجوم بعد أن ألغى وزراء خارجية مجموعة العشرين الصورة الجماعية التقليدية في ختام محادثات أتلانتا في ولاية جورجيا الأميركية، بعد أن كان فاديفول قد صرح قبيل بدء الاجتماع بأنه "لن تكون هناك صورة جماعية تضم شركاءنا مع السيد لافروف".وعلق لافروف على ذلك بالقول: "أسمي ذلك دبلوماسية الصور الجماعية. إذا كان أكثر ما يهمهم هو مظهرهم في الصورة الجماعية، ومن يقف بجانبهم، فهذا يوضح كل شيء".