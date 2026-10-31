يمكننا انتظار رئيس آخر.. "رسالة حاسمة" من كندا لترامب

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الكندي مارك استعداده لانتظار رئيس أميركي جديد إذا تعذر التوصل إلى اتفاق تجاري مناسب مع إدارة ، مؤكداً أن حكومته لن توقع اتفاقاً لمجرد إعلان إنجاز.وجاء موقفه في مقابلة مع "بوليتيكو" في مونتريال، الجمعة، في ختام قمة مع مسؤولين من ، وقبل أيام من انتخابات التجديد النصفي الأميركية.رداً على سؤال بشأن احتمال الانتظار إلى ما بعد رئاسة ، أبدى كارني استعداده لذلك إذا اقتضت الضرورة.وقال إن استمرار النزاع التجاري يلحق الضرر أيضاً بالأسر والشركات الأميركية، رافضاً تصوير الوضع باعتباره مكسباً لواشنطن.ولا يعني موقفه إعلان إنهاء المحادثات الحالية، وإنما التمسك بشروط اتفاق تراه أوتاوا مناسباً لمصالحها.وتعثرت المفاوضات منذ انسحاب من المحادثات في أغسطس، ثم تبادل الطرفان فرض رسوم جمركية جديدة.ورغم تكثيف الاتصالات أخيراً، أكد كارني خلال الأسبوع أن بلاده لم تصل بعد إلى وضع يسمح بإبرام الاتفاق المطلوب.وتكتسب الخلافات حساسية انتخابية في الولايات الحدودية الأميركية، مع ارتباط قطاعات اقتصادية وسلاسل إنتاج بالتجارة مع كندا.