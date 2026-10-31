ترامب قد يستأنف الحرب إذا خسر الجمهوريون الانتخابات.. هذا ما كشفته آخر المحادثات

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الموقع نقل أيضاً عن مسؤول أميركي قوله إن إدارة الرئيس لا تزال تشترط تقديم تنازلات ببرنامجها لاستئناف المحادثات.



في المقابل فإن إيران تصر على رفع الحصار البحري الأميركي لاستئناف التفاوض. فيما تتطور الأمور في الملف الأميركي ، أفاد موقع "أكسيوس" Axios بأن المحادثات بين وإيران مستمرة مشيراً إلى أن هناك تقدماً إيجابياً.الموقع نقل أيضاً عن مسؤول أميركي قوله إن إدارة الرئيس لا تزال تشترط تقديم تنازلات ببرنامجها لاستئناف المحادثات.في المقابل فإن إيران تصر على رفع الحصار البحري الأميركي لاستئناف التفاوض.





كما تحدث الموقع عن محاولات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المستمرة في التأثير على القرار الأميركي من خلال ضغطه على ترامب لشن عملية ضد إيران فور انتهاء الانتخابات النصفية.



قبل ذلك، كان الرئيس الأميركي أكد استمرار المحادثات الدبلوماسية مع إيران، معتبراً أن تمتلك متسعاً من الوقت لإنهاء هذه الحرب التي وصفها بغير التقليدية والتي دخلت شهرها السابع. وربط مسؤول أميركي تحدث لـ"أكسيوس" بين نتائج الإنتحابات النصفية والهجوم على إيران، ملوحاً بأن سيكون أكثر ميلاً لاستئناف الحرب في حال خسارة الجمهوريين للانتخابات.كما تحدث الموقع عن محاولات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المستمرة في التأثير على القرار الأميركي من خلال ضغطه على ترامب لشن عملية ضد إيران فور انتهاء الانتخابات النصفية.قبل ذلك، كان الرئيس الأميركي أكد استمرار المحادثات الدبلوماسية مع إيران، معتبراً أن تمتلك متسعاً من الوقت لإنهاء هذه الحرب التي وصفها بغير التقليدية والتي دخلت شهرها السابع.

في الأثناء، حذر المتحدث باسم الجيش الباكستاني من وجود أطراف قوية تسعى لعرقلة الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، قائلاً إن هذه الجهات تعتقد أن "الصراع يخدم مصالحها".



في سياق متصل، أفاد مصدر مطلع أن وفداً قطرياً بحث في طهران، الجمعة، محاولة لاستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.



أما عسكرياً وفي آخر التطورات الميدانية، أفادت شبكة "فوكس نيوز" Fox News، بأن الجيش الأميركي يعمل على إعادة نشر قواته في بهدف إتاحة الفرصة للرئيس الأميركي ترامب، لاستئناف الضربات على إيران.



وأوضحت القناة أن تحركات الجيش الأميركي في المنطقة تهدف إلى إعداد خيارات متعددة في حال قرر ترامب استئناف العمليات العسكرية ضد إيران. الشبكة الأميركية أشارت كذلك إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يسعى إلى شن ضربات جديدة على إيران، خصوصاً على منشآت الطاقة التي لم تتعرض للهجمات من قبل.