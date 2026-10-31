روسيا تستهدف بنى تحتية للطاقة يستخدمها الجيش الأوكراني

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أعلنت أن قواتها استهدفت، خلال الليلة الماضية، مرافق البنية التحتية للطاقة المستخدمة لصالح المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، مشيرةً لضرب "محطة الطاقة الحرارية-6" في العاصمة ، واستهداف سفينة شحن كانت تنقل إمدادات للقوات .وجاء في بيان الوزارة، اليوم السبت: "الليلة الماضية، واصلت القوات الروسية شن ضربات بالطائرات المسيرة ضد مرافق البنية التحتية اللوجستية والطاقة المستخدمة لصالح المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، وكذلك السفن التي تعمل لصالح القوات المسلحة الأوكرانية".وأضاف البيان: "في كييف، تم ضرب "محطة الطاقة الحرارية-6"، التي توفر الكهرباء للمنشآت اللوجستية العسكرية، بالإضافة لمواقع تخزين الأسلحة والمعدات العسكرية".كما جاء في البيان: "في البحر الأسود على بعد 18 كم جنوب أوديسا، تم ضرب سفينة شحن كانت تنقل بضائع مخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية".ووفقاً لبيان الوزارة: "تم استهداف منشآت إنتاجية في منطقة "بروتون" الصناعية في خاركوف، حيث يتم إنتاج مكونات للأسلحة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية. كما تم ضرب مستودعات مخصصة لتجميع وتخزين الطائرات المسيرة".