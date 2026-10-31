روسيا تستهدف بنى تحتية للطاقة يستخدمها الجيش الأوكراني

أعلنت وزارة الدفاع الروسية
أن قواتها استهدفت، خلال الليلة الماضية، مرافق البنية التحتية للطاقة المستخدمة لصالح المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، مشيرةً لضرب "محطة الطاقة الحرارية-6" في العاصمة كييف
، واستهداف سفينة شحن كانت تنقل إمدادات للقوات الأوكرانية
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وجاء في بيان الوزارة، اليوم السبت: "الليلة الماضية، واصلت القوات الروسية شن ضربات بالطائرات المسيرة ضد مرافق البنية التحتية اللوجستية والطاقة المستخدمة لصالح المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، وكذلك السفن التي تعمل لصالح القوات المسلحة الأوكرانية".
وأضاف البيان: "في كييف، تم ضرب "محطة الطاقة الحرارية-6"، التي توفر الكهرباء للمنشآت اللوجستية العسكرية، بالإضافة لمواقع تخزين الأسلحة والمعدات العسكرية".
كما جاء في البيان: "في البحر الأسود على بعد 18 كم جنوب أوديسا، تم ضرب سفينة شحن كانت تنقل بضائع مخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية".ووفقاً لبيان الوزارة: "تم استهداف منشآت إنتاجية في منطقة "بروتون" الصناعية في خاركوف، حيث يتم إنتاج مكونات للأسلحة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية. كما تم ضرب مستودعات مخصصة لتجميع وتخزين الطائرات المسيرة".
في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع
الروسية أن الدفاعات الجوية دمرت، خلال الليلة الماضية، 433 طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وكالوغا وتولا وأوريول وليبيتسك وفورونيج وسمولينسك وتامبوف وفولغوغراد وروستوف وبينزا وسامارا وساراتوف وأورينبورغ وأوليانوفسك وجمهوريتي تتارستان وبشكيريا.
وجاء في بيان الوزارة: "خلال الليلة الماضية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي 433 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وكالوغا وتولا وأوريول وليبيتسك وفورونيج وسمولينسك وتامبوف وفولغوغراد وروستوف وبينزا وسامارا وساراتوف وأورينبورغ وأوليانوفسك وجمهوريتي تتارستان وبشكيريا".
في وقت سابق من اليوم
، أعلن حاكم مقاطعة روستوف الروسية، يوري سليوسار، أن الدفاعات الجوية دمرت، خلال الليلة الماضية، أكثر من 90 مسيرة أوكرانية في أجواء المقاطعة
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