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عربي-دولي

سلطنة عمان تُجلي 25 فردا من طاقم سفينة تجارية تعرّضت لاستهداف قبالة سواحلها

Lebanon 24
31-10-2026 | 03:53
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سلطنة عمان تُجلي 25 فردا من طاقم سفينة تجارية تعرّضت لاستهداف قبالة سواحلها
سلطنة عمان تُجلي 25 فردا من طاقم سفينة تجارية تعرّضت لاستهداف قبالة سواحلها photos 0
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أعلنت سلطنة عمان أمس إجلاء 25 فردا من طاقم سفينة تجارية تعرضت لاستهداف قبالة سواحل محافظة مسندم المطلة على مضيق هرمز، في ظل مواصلة إيران استهداف سفن في منطقة المضيق.
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وكتب مركز الأمن البحري في سلطنة عمان على منصة اكس "نفذت البحرية السلطانية العمانية بالتعاون والتنسيق مع مركز الأمن البحري عملية إخلاء لـ25 فردا من طاقم السفينة التجارية (RITI) التي ترفع علم جمهورية بنما، إثر تعرضها لاستهداف أدى إلى اندلاع حريق على متنها"، وذلك قبالة سواحل محافظة مسندم، لافتا إلى أن أفراد الطاقم تلقوا "الرعاية الصحية اللازمة".

وقال قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) براد كوبر في مقطع فيديو نُشر الجمعة إن القوات الأميركية "نجحت في تطهير مسارات العبور الرئيسية المعترف بها دوليا في المضيق من الألغام البحرية الإيرانية"، ولا تزال "موجودة لضمان بقاء جميع مسارات العبور الرئيسية في مضيق هرمز آمنة وخالية من العوائق".

وأضاف كوبر أنه زار عددا من أفراد القوات الأميركية المنتشرين في المنطقة، والبالغ عددهم أكثر من 50 ألف عنصر، مكررا تصريحات سابقة مفادها أن الولايات المتحدة ساعدت دول الخليج على تصدير أكثر من 1,5 مليار برميل عبر المضيق منذ الصيف.

وذكرت وكالة الأمن البحري البريطانية "يو كي إم تي أو" (UKMTO) أن مقذوفا مجهولا أصاب سفينة على بعد 40 ميلا بحريا جنوب جزيرة لاوان الإيرانية، مما تسبب في نشوب حريق على متنها.

أضافت الوكالة على منصة اكس أن طاقم السفينة بخير، مشيرة إلى عدم الإبلاغ عن أي تأثير بيئي في الوقت الراهن.

وكانت قوات الحرس الثوري الإيراني أعلنت أمس الجمعة تعرض ثلاث ناقلات نفط لـ"حوادث" لم تحدد طبيعتها، في مضيق هرمز، متحدثة عن توقيف سفينتين منها أثناء محاولتهما عبور مسار تعتبره طهران غير مصرح به في المضيق.(أ.ف.ب)
 
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