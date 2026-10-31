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عربي-دولي

الأردن يحبط تسلل 14 مسلحا من الأراضي السورية

Lebanon 24
31-10-2026 | 04:36
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تمكن الجيش الأردني، أمس الجمعة، من إحباط محاولة تسلل مجموعة مسلحة تضم نحو 14 شخصا من الأراضي السورية، إثر اشتباكات مع قوات حرس الحدود أسفرت عن وقوع خسائر بشرية في صفوف المتسللين، وفق مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية.
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وأعلن المصدر العسكري أن إحدى وحدات حرس الحدود التابعة للمنطقة العسكرية الشمالية أحبطت، مساء الجمعة، محاولة تسلل واجتياز للحدود الأردنية.

وأوضح المصدر أن المجموعة المسلحة حاولت التسلل تحت غطاء كثيف من إطلاق النار، واشتبكت بشكل مباشر مع قوات حرس الحدود الأردنية.

وأضاف أن القوات تعاملت مع المجموعة وفق قواعد الاشتباك المعتمدة، مما أسفر عن إلحاق خسائر بشرية في صفوف المسلحين، فيما فر بقية أفراد المجموعة باتجاه الداخل السوري. 

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ستواصل التعامل بحزم مع أي محاولات تسلل أو تهريب عبر الحدود، مشددا على أنها لن تسمح بأي تهديد لأمن البلاد وسلامة حدودها.
 
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