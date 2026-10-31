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عربي-دولي

عراقجي يلوّح بردّ مدمر في حال اندلاع حرب جديدة

Lebanon 24
31-10-2026 | 05:24
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عراقجي يلوّح بردّ مدمر في حال اندلاع حرب جديدة
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حذر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، من شن ضربات عسكرية واسعة النطاق والتسبب في أضرار تتجاوز 100 مليار دولار بكثير، في حال اندلاع حرب جديدة.
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وجاء رد عراقجي، عبر منصة "إكس"، على تصريحات أدلى بها المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال زيارته لكوريا الجنوبية.
وقال ميرتس إن ألمانيا لديها مصلحة اقتصادية قوية في إنهاء الصراع مع إيران في أقرب وقت ممكن، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة كلف أوروبا وحدها أكثر من 115 مليار دولار (100 مليار يورو).

وكتب عراقجي عبر منصة "إكس" قائلا: "100 مليار يورو لا تساوي شيئاً مقارنة بالضربة المدمرة التي ستوجهها القوات المسلحة الإيرانية القوية إلى أولئك الذين يجرؤون على إلحاق الأذى بشعبنا"، مضيفاً أن الخطوط الحمراء أصبحت من الماضي.

واتهم وزير الخارجية الإيراني ميرتس أيضاً بأنه رحب العام الماضي بالضربات الجوية الأميركية والإسرائيلية على إيران، عندما قال إنها "تنجز الأعمال القذرة نيابة عن أوروبا".



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