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عربي-دولي

خامنئي يتمسّك بـ"وحدة الساحات".. وأوامر عسكرية بالرد "دون قيود جغرافية"

Lebanon 24
31-10-2026 | 06:49
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خامنئي يتمسّك بـوحدة الساحات.. وأوامر عسكرية بالرد دون قيود جغرافية
خامنئي يتمسّك بـوحدة الساحات.. وأوامر عسكرية بالرد دون قيود جغرافية photos 0
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وجّه المرشد الإيراني مجتبى خامنئي كبار قادة القوات المسلحة إلى الاستعداد للرد الفوري والفعّال على أي تهديد عسكري، مؤكداً أن الرد الإيراني لن يكون مقيّداً بحدود جغرافية.
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وخلال لقائه القيادات العسكرية، شدد خامنئي على ضرورة تعزيز الجاهزية القتالية لتحقيق ما وصفه بـ"الردع الأقصى"، محذراً من أن استئناف الهجمات العسكرية أو الأمنية ضد إيران سيقابل برد تحدد طهران توقيته وشروط إنهائه.

وقال: "إذا استأنف الأعداء هجماتهم العسكرية أو الإرهابية مجدداً، فإن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية والشعب الإيراني هم من سيحددون زمان وشروط إنهائها".

وفي توجيه لافت، دعا خامنئي إلى تحديث بنك الأهداف العسكرية، بما يضع مختلف الأصول المادية وغير المادية الأميركية والإسرائيلية ضمن نطاق استهداف القوات الإيرانية.

كما طالب بتعزيز منظومة الاستخبارات العسكرية وتطوير القدرات الدفاعية والأمنية باستخدام التقنيات الحديثة، إلى جانب رفع مستوى الاستعداد العملياتي.

وخلال الاجتماع، قدّم كبار قادة الجيش والحرس الثوري تقارير عن الجاهزية العسكرية في الخليج ومضيق هرمز وبحر عُمان والمناطق الحدودية، مشيرين إلى مضاعفة إنتاج أنواع من الذخائر والأسلحة المخصصة للاستطلاع والقتال والدعم.

وفي الشق الإقليمي، أشاد خامنئي بما وصفه بصمود "جبهة المقاومة"، معتبراً أن وحدة الساحات تمثل عاملاً استراتيجياً في رسم التوازنات الأمنية والسياسية الجديدة في غرب آسيا.
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