عراقجي: درسنا رسالة فانس بدقة وشروطنا للتفاوض واضحة

أكد وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي، في تصريحات لقناة "الجزيرة
"، أن طهران
درست رسالة نائب الرئيس
الأميركي جيه دي فانس بدقة، وناقشتها خلال اجتماعات رفيعة المستوى، معتبراً أن محاولة الجانب الأميركي فتح باب الحوار والتفاهم بشكل أوسع تمثل خطوة إيجابية.
وحذّر عراقجي من أنه إذا كان هدف واشنطن
من رسالة فانس إثارة الخلافات، فسيكون ذلك "خطأ جديداً يضاف إلى أخطائها السابقة".
وأوضح أنه لا توجد حالياً أي خطط للقاء مسؤولين أميركيين، وأن ما يُتداول في هذا الشأن مجرد تكهنات إعلامية، مشدداً على أن طهران لا ترى حاجة إلى مثل هذه اللقاءات في الوقت الراهن، وأن شروطها واضحة، فيما يواصل الوسطاء مشاوراتهم بشأنها.
وأشار إلى أن إيران
ستقرر ما إذا كانت المفاوضات ستكون مباشرة أو غير مباشرة بعد موافقة واشنطن على شروطها.
وكشف عراقجي أن وفداً إيرانياً توجّه إلى الدوحة، وأن مساعده موجود في قطر لمواصلة المشاورات، لافتاً إلى استمرار الوساطة القطرية
والباكستانية، وتقديم مقترحات بشأن الملف النووي
تدرسها طهران حالياً ضمن المرحلة الثانية.
وشكر قطر وباكستان على جهودهما واتصالاتهما المتواصلة، مؤكداً أن المقترح الإيراني
هو الوحيد المطروح حالياً لإعادة فتح مضيق هرمز.