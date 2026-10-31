عراقجي: درسنا رسالة فانس بدقة وشروطنا للتفاوض واضحة

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أكد عباس عراقجي، في تصريحات لقناة " "، أن درست رسالة الأميركي جيه دي فانس بدقة، وناقشتها خلال اجتماعات رفيعة المستوى، معتبراً أن محاولة الجانب الأميركي فتح باب الحوار والتفاهم بشكل أوسع تمثل خطوة إيجابية.وحذّر عراقجي من أنه إذا كان هدف من رسالة فانس إثارة الخلافات، فسيكون ذلك "خطأ جديداً يضاف إلى أخطائها السابقة".وأوضح أنه لا توجد حالياً أي خطط للقاء مسؤولين أميركيين، وأن ما يُتداول في هذا الشأن مجرد تكهنات إعلامية، مشدداً على أن طهران لا ترى حاجة إلى مثل هذه اللقاءات في الوقت الراهن، وأن شروطها واضحة، فيما يواصل الوسطاء مشاوراتهم بشأنها.وأشار إلى أن ستقرر ما إذا كانت المفاوضات ستكون مباشرة أو غير مباشرة بعد موافقة واشنطن على شروطها.وكشف عراقجي أن وفداً إيرانياً توجّه إلى الدوحة، وأن مساعده موجود في قطر لمواصلة المشاورات، لافتاً إلى استمرار الوساطة والباكستانية، وتقديم مقترحات بشأن الملف تدرسها طهران حالياً ضمن المرحلة الثانية.وشكر قطر وباكستان على جهودهما واتصالاتهما المتواصلة، مؤكداً أن المقترح هو الوحيد المطروح حالياً لإعادة فتح مضيق هرمز.