إغلاق المدارس والجامعات في فرنسا؟ اتحادان طلابيان يدعوان إلى التصعيد

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دعا اتحادان طلابيان في إلى إغلاق المدارس الثانوية والجامعات يومي الثلاثاء والخميس المقبلين، احتجاجاً على أوضاع قطاع التعليم، وللمطالبة بإصلاح النظام التعليمي وتحسين ظروف الدراسة.وقالت المتحدثة باسم "الاتحاد الطلابي"، صابرين خرباش، خلال مسيرة احتجاجية في ، السبت، إن الطلاب يعتزمون إغلاق مؤسساتهم التعليمية الثلاثاء، وتكرار التحرك الخميس، قبل الانضمام إلى التظاهرة المقررة في الخامس من تشرين الثاني، بدعوة من .وتأتي هذه الدعوات في ظل موجة احتجاجات تشهدها فرنسا على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع ، وسط استعدادات أمنية مشددة تحسباً لتجدد أعمال العنف التي رافقت تحركات سابقة.وكانت احتجاجات السابع عشر من تشرين الأول قد شهدت مواجهات مع وأعمال تخريب ونهب في عدد من المدن ، ما دفع السلطات إلى تعزيز إجراءاتها الأمنية لمنع تكرار تلك الأحداث.وتسعى الاتحادات الطلابية إلى توسيع نطاق التعبئة وربط مطالبها التعليمية بالتحركات النقابية والاجتماعية المرتقبة خلال الأيام المقبلة.