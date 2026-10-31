إغلاق المدارس والجامعات في فرنسا؟ اتحادان طلابيان يدعوان إلى التصعيد

دعا اتحادان طلابيان في فرنسا
إلى إغلاق المدارس الثانوية والجامعات يومي الثلاثاء والخميس المقبلين، احتجاجاً على أوضاع قطاع التعليم، وللمطالبة بإصلاح النظام التعليمي وتحسين ظروف الدراسة.
وقالت المتحدثة باسم "الاتحاد الطلابي"، صابرين خرباش، خلال مسيرة احتجاجية في باريس
، السبت، إن الطلاب يعتزمون إغلاق مؤسساتهم التعليمية الثلاثاء، وتكرار التحرك الخميس، قبل الانضمام إلى التظاهرة المقررة في الخامس من تشرين الثاني، بدعوة من النقابات العمالية
.
وتأتي هذه الدعوات في ظل موجة احتجاجات تشهدها فرنسا على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الخدمات العامة
، وسط استعدادات أمنية مشددة تحسباً لتجدد أعمال العنف التي رافقت تحركات سابقة.
وكانت احتجاجات السابع عشر من تشرين الأول قد شهدت مواجهات مع قوات الأمن
وأعمال تخريب ونهب في عدد من المدن الفرنسية
، ما دفع السلطات إلى تعزيز إجراءاتها الأمنية لمنع تكرار تلك الأحداث.
وتسعى الاتحادات الطلابية إلى توسيع نطاق التعبئة وربط مطالبها التعليمية بالتحركات النقابية والاجتماعية المرتقبة خلال الأيام المقبلة.