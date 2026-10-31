تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

الصين تتسلّل إلى الانتخابات الأميركية؟ حملة تضليل تثير القلق

Lebanon 24
31-10-2026 | 10:30
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
الصين تتسلّل إلى الانتخابات الأميركية؟ حملة تضليل تثير القلق
الصين تتسلّل إلى الانتخابات الأميركية؟ حملة تضليل تثير القلق photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشف تقرير لشركة "غرافيكا" المتخصصة في تحليل شبكات التواصل الاجتماعي عن نشاط حسابات يُشتبه في ارتباطها بالصين، تنتحل صفة ناخبين أميركيين لنشر محتوى سياسي مثير للانقسام، قبل أيام من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في 3 تشرين الثاني.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، رصدت الشركة نشاطاً على منصة "إكس" مرتبطاً بحملة تُعرف باسم "سباموفلاج"، تستخدم حسابات وهمية لنشر رسائل تشكك في نزاهة الانتخابات الأميركية وشرعية النظام الديمقراطي، إلى جانب إثارة الخلافات بشأن قضايا سياسية واجتماعية.
Advertisement

وأوضحت "غرافيكا" أن الأساليب المستخدمة تشبه تلك التي رُصدت خلال الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2024، مشيرة إلى أن الحملة تسعى إلى استغلال الانقسامات الداخلية والتأثير في النقاشات السياسية عبر الإنترنت.

وتأتي هذه النتائج وسط مخاوف من تصاعد حملات التضليل الأجنبية مع اقتراب موعد الاقتراع، من دون وجود دليل في التقرير على أن هذه الأنشطة غيّرت أصوات الناخبين أو نتائج الانتخابات.
مواضيع ذات صلة
الخارجية الفرنسية: استدعاء سفير إيران على خلفية حملة تضليل إعلامي تتعلق باحتجاجات طلاب المدارس
lebanon 24
Lebanon24
01/11/2026 00:32:14 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا: ادعاءات استهداف قطار يقل مسؤولين غربيين "حملة تضليل"
lebanon 24
Lebanon24
01/11/2026 00:32:14 Lebanon 24 Lebanon 24
سرقات في بلدة سجد تثير القلق بين الأهالي
lebanon 24
Lebanon24
01/11/2026 00:32:14 Lebanon 24 Lebanon 24
آيزنكوت: حزب الليكود ونتنياهو شرعا في حملة لنزع الشرعية عن نتائج الانتخابات
lebanon 24
Lebanon24
01/11/2026 00:32:14 Lebanon 24 Lebanon 24

الديمقراطي

ديمقراطي

النقاش

إنترنت

الصين

إنتر

ترنت

تشري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
17:57 | 2026-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
17:40 | 2026-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:41 | 2026-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:22 | 2026-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:19 | 2026-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:10 | 2026-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:52 | 2026-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:00 | 2026-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
17:57 | 2026-10-31
Lebanon24
17:40 | 2026-10-31
Lebanon24
16:41 | 2026-10-31
Lebanon24
16:22 | 2026-10-31
Lebanon24
16:19 | 2026-10-31
Lebanon24
16:17 | 2026-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24