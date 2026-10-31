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عربي-دولي

زيلينسكي في تركيا.. محادثات مهمة مع أردوغان بشأن الحرب

Lebanon 24
31-10-2026 | 10:37
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وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، إلى إسطنبول في زيارة رسمية لإجراء محادثات مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، تتناول تطورات الحرب الروسية الأوكرانية والجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهائها، إلى جانب تعزيز التعاون الثنائي وأمن الملاحة في البحر الأسود.
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وأعلن زيلينسكي وصوله إلى تركيا، مؤكداً أن محادثاته مع أردوغان ستركّز على تعزيز حماية الأوكرانيين وتطوير الشراكة بين البلدين، فضلاً عن البحث في فرص تحقيق تقدم دبلوماسي نحو السلام.

وتأتي الزيارة في وقت تكثّف فيه أنقرة جهودها لإحياء المفاوضات بين موسكو وكييف، بعدما أكد أردوغان، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، استعداد بلاده للمساهمة في استئناف المسار الدبلوماسي لإنهاء الحرب.

ومن المقرر أن يلتقي زيلينسكي أيضاً البطريرك المسكوني برثلماوس خلال زيارته لإسطنبول.
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