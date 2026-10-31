زيلينسكي في تركيا.. محادثات مهمة مع أردوغان بشأن الحرب

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وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، إلى إسطنبول في زيارة رسمية لإجراء محادثات مع نظيره ، تتناول تطورات الحرب الروسية والجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهائها، إلى جانب تعزيز التعاون وأمن الملاحة في البحر الأسود.وأعلن زيلينسكي وصوله إلى ، مؤكداً أن محادثاته مع أردوغان ستركّز على تعزيز حماية الأوكرانيين وتطوير الشراكة بين البلدين، فضلاً عن البحث في فرص تحقيق تقدم نحو السلام.وتأتي الزيارة في وقت تكثّف فيه أنقرة جهودها لإحياء المفاوضات بين وكييف، بعدما أكد أردوغان، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي ، استعداد بلاده للمساهمة في استئناف المسار الدبلوماسي لإنهاء الحرب.ومن المقرر أن يلتقي زيلينسكي أيضاً البطريرك المسكوني برثلماوس خلال زيارته لإسطنبول.