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عربي-دولي

ترامب قد يصعّد ضد إيران إذا خسر الجمهوريون.. مسؤول أميركي يكشف

Lebanon 24
31-10-2026 | 11:08
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ترامب قد يصعّد ضد إيران إذا خسر الجمهوريون.. مسؤول أميركي يكشف
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كشف مسؤول أميركي أن الرئيس دونالد ترامب قد يصبح أكثر ميلاً إلى شنّ هجوم عسكري واسع على إيران، في حال تكبّد الحزب الجمهوري خسائر كبيرة في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، المقررة في الثالث من تشرين الثاني المقبل.
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ونقل موقع "أكسيوس" عن المسؤول قوله إن أي انتكاسة انتخابية قد تدفع ترامب إلى اتخاذ قرار جريء، مشيراً إلى أن هذه الرسالة تُنقل إلى المسؤولين الإيرانيين، في محاولة لدفع طهران إلى استغلال الفرصة الحالية للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن.

في المقابل، نفى مسؤول في البيت الأبيض وجود أي ارتباط بين نتائج الانتخابات والقرارات المتعلقة بإيران، مؤكداً أن الحسابات الانتخابية لن تؤثر في موقف الإدارة الأميركية من التصعيد العسكري.

وتزامنت هذه التصريحات مع تحركات دبلوماسية قطرية لإحياء المفاوضات الأميركية الإيرانية، إذ أمضى وسطاء قطريون أكثر من 12 ساعة في طهران، الجمعة، مع استمرار التواصل مع البيت الأبيض. ووصف مصدر دبلوماسي المحادثات بأنها أحرزت "تقدماً إيجابياً"، على أن تُستكمل المشاورات في الدوحة.

ولا تزال الخلافات قائمة بشأن شروط استئناف المفاوضات، إذ تطالب واشنطن بتنازلات في الملف النووي، فيما تشترط طهران رفع الحصار البحري والإفراج عن الأموال المجمّدة والسماح ببيع النفط.

وتأتي هذه التطورات وسط مخاوف إقليمية من استئناف العمليات العسكرية الأميركية ضد إيران بعد الانتخابات، من دون صدور قرار نهائي معلن عن ترامب بشأن شنّ هجوم جديد.
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