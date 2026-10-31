ترامب قد يصعّد ضد إيران إذا خسر الجمهوريون.. مسؤول أميركي يكشف

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كشف مسؤول أميركي أن الرئيس قد يصبح أكثر ميلاً إلى شنّ هجوم عسكري واسع على ، في حال تكبّد الحزب خسائر كبيرة في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، المقررة في الثالث من تشرين الثاني المقبل.ونقل موقع "أكسيوس" عن المسؤول قوله إن أي انتكاسة انتخابية قد تدفع إلى اتخاذ قرار جريء، مشيراً إلى أن هذه الرسالة تُنقل إلى المسؤولين الإيرانيين، في محاولة لدفع طهران إلى استغلال الفرصة الحالية للتوصل إلى اتفاق مع .في المقابل، نفى مسؤول في وجود أي ارتباط بين نتائج الانتخابات والقرارات المتعلقة بإيران، مؤكداً أن الحسابات لن تؤثر في موقف الإدارة الأميركية من التصعيد العسكري.وتزامنت هذه التصريحات مع تحركات دبلوماسية قطرية لإحياء المفاوضات الأميركية ، إذ أمضى وسطاء قطريون أكثر من 12 ساعة في طهران، الجمعة، مع استمرار التواصل مع البيت الأبيض. ووصف مصدر دبلوماسي المحادثات بأنها أحرزت "تقدماً إيجابياً"، على أن تُستكمل المشاورات في الدوحة.ولا تزال الخلافات قائمة بشأن شروط استئناف المفاوضات، إذ تطالب واشنطن بتنازلات في الملف ، فيما تشترط طهران رفع الحصار البحري والإفراج عن الأموال المجمّدة والسماح ببيع .وتأتي هذه التطورات وسط مخاوف إقليمية من استئناف العمليات العسكرية الأميركية ضد إيران بعد الانتخابات، من دون صدور قرار نهائي معلن عن ترامب بشأن شنّ هجوم جديد.