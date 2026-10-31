تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بشأن علاقاتها مع إفريقيا.. موسكو توجّه رسالة إلى الغرب

Lebanon 24
31-10-2026 | 11:13
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
بشأن علاقاتها مع إفريقيا.. موسكو توجّه رسالة إلى الغرب
بشأن علاقاتها مع إفريقيا.. موسكو توجّه رسالة إلى الغرب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكدت وزارة الخارجية الروسية أن تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية يمثل خياراً استراتيجياً لموسكو، وليس نتيجة لتدهور علاقاتها مع الدول الغربية، مشددة على أهمية تطوير شراكات قائمة على المصالح المتبادلة.
Advertisement

وقالت مديرة إدارة الشراكة مع إفريقيا في الخارجية الروسية، تاتيانا دوفغالينكو، في مقابلة مع قناة "فيستي"، إن التعاون الروسي الإفريقي لا تفرضه الظروف السياسية الراهنة، بل يعكس توجهاً طويل الأمد لتعزيز العلاقات بين الجانبين.

وأضافت أن موسكو والدول الإفريقية تعملان على بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب، مشيرة إلى أن السياسة الخارجية الروسية تدعم تعزيز دور إفريقيا بوصفها مركزاً مستقلاً ومؤثراً في التنمية العالمية.

ولفتت إلى أن رئيس بوروندي، الذي يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي، وصف روسيا خلال القمة الأخيرة بأنها "صديق في كل الظروف"، في إشارة إلى متانة العلاقات بين الجانبين.

وتأتي هذه التصريحات عقب انعقاد القمة الروسية الإفريقية الثالثة في موسكو يومي 28 و29 تشرين الأول، والتي تناولت تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي والأمني بين روسيا ودول القارة.
مواضيع ذات صلة
الكرملين يدين هجمات بمسيّرات أوكرانية على موسكو بالتزامن مع استضافتها أكثر من 22 زعيما إفريقيًا
lebanon 24
Lebanon24
01/11/2026 00:33:12 Lebanon 24 Lebanon 24
موسكو توجه اتهامات إلى كييف.. هذا مضمونها
lebanon 24
Lebanon24
01/11/2026 00:33:12 Lebanon 24 Lebanon 24
آيتن عامر تعتذر لشيماء سيف وتوجه رسالة مؤثرة
lebanon 24
Lebanon24
01/11/2026 00:33:12 Lebanon 24 Lebanon 24
أنجلينا جولي تنشر صور دمار غزة وتوجّه رسالة عاجلة قبل الشتاء
lebanon 24
Lebanon24
01/11/2026 00:33:12 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الخارجية الروسية

وزارة الخارجية

الغربي

على بن

فيستي

موسكو

تيانا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
17:57 | 2026-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
17:40 | 2026-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:41 | 2026-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:22 | 2026-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:19 | 2026-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:10 | 2026-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:52 | 2026-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:00 | 2026-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
17:57 | 2026-10-31
Lebanon24
17:40 | 2026-10-31
Lebanon24
16:41 | 2026-10-31
Lebanon24
16:22 | 2026-10-31
Lebanon24
16:19 | 2026-10-31
Lebanon24
16:17 | 2026-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24