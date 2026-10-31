تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

واشنطن تحذّر من هجوم "إرهابي محتمل" في موسكو.. والأمن الروسي يتحرّك

Lebanon 24
31-10-2026 | 11:47
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
واشنطن تحذّر من هجوم إرهابي محتمل في موسكو.. والأمن الروسي يتحرّك
واشنطن تحذّر من هجوم إرهابي محتمل في موسكو.. والأمن الروسي يتحرّك photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أصدرت السفارة الأميركية في موسكو، السبت، تحذيراً أمنياً عاجلاً من تهديد وصفته بأنه "موثوق"، بشأن احتمال وقوع هجوم يسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا في متحف "تساريتسينو" بالعاصمة الروسية.
Advertisement

وأوضحت السفارة أن التهديد يتعلق بيوم 31 تشرين الأول، داعية المواطنين إلى تجنّب زيارة المتحف ومحيطه، والابتعاد عن التجمعات والحشود، مع ضرورة توخي الحذر ومتابعة المستجدات الأمنية.

وأكدت أن الحكومة الأميركية تنسّق مع السلطات الروسية المختصة للتعامل مع التهديد المحتمل.

من جهته، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أنه تلقّى معلومات من الجانب الأميركي بشأن التحضير لهجوم إرهابي في موسكو، مؤكداً اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المعلومات.

ويعيد التحذير إلى الأذهان التنبيه الأميركي الذي سبق هجوم قاعة "كروكوس سيتي هول" قرب موسكو في آذار 2024، والذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى.

ولم تُعلن السلطات عن وقوع هجوم في الموقع المستهدف، فيما لم تُكشف تفاصيل إضافية بشأن الجهة التي قد تقف وراء التهديد.
مواضيع ذات صلة
بولندا تحذّر من تصاعد التخريب الروسي بعد هجوم على "ستارلينك"
lebanon 24
Lebanon24
01/11/2026 00:33:31 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن تطالب إسرائيل بسجن المعتدين على صحفية أميركية: "عمل إرهابي"
lebanon 24
Lebanon24
01/11/2026 00:33:31 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: نحذر من هجوم روسي وشيك واسع النطاق على أوكرانيا
lebanon 24
Lebanon24
01/11/2026 00:33:31 Lebanon 24 Lebanon 24
"تلغراف" تحذّر من تهديد حوثي متزايد لأمن أوروبا وإمدادات الطاقة
lebanon 24
Lebanon24
01/11/2026 00:33:31 Lebanon 24 Lebanon 24

جهاز الأمن الفيدرالي الروسي

جهاز الأمن الفيدرالي

كروكوس سيتي

الفيدرالي

من جهته

واشنطن

موسكو

الروس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
17:57 | 2026-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
17:40 | 2026-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:41 | 2026-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:22 | 2026-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:19 | 2026-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:10 | 2026-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:52 | 2026-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:00 | 2026-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
17:57 | 2026-10-31
Lebanon24
17:40 | 2026-10-31
Lebanon24
16:41 | 2026-10-31
Lebanon24
16:22 | 2026-10-31
Lebanon24
16:19 | 2026-10-31
Lebanon24
16:17 | 2026-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24