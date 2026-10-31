واشنطن تحذّر من هجوم "إرهابي محتمل" في موسكو.. والأمن الروسي يتحرّك

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أصدرت السفارة الأميركية في ، السبت، تحذيراً أمنياً عاجلاً من تهديد وصفته بأنه "موثوق"، بشأن احتمال وقوع هجوم يسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا في متحف "تساريتسينو" بالعاصمة الروسية.وأوضحت السفارة أن التهديد يتعلق بيوم 31 تشرين الأول، داعية المواطنين إلى تجنّب زيارة المتحف ومحيطه، والابتعاد عن التجمعات والحشود، مع ضرورة توخي الحذر ومتابعة المستجدات الأمنية.وأكدت أن الحكومة الأميركية تنسّق مع السلطات الروسية المختصة للتعامل مع التهديد المحتمل.، أعلن أنه تلقّى معلومات من الجانب الأميركي بشأن التحضير لهجوم إرهابي في موسكو، مؤكداً اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المعلومات.ويعيد التحذير إلى الأذهان التنبيه الأميركي الذي سبق هجوم قاعة " هول" قرب موسكو في آذار 2024، والذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى.ولم تُعلن السلطات عن وقوع هجوم في الموقع المستهدف، فيما لم تُكشف تفاصيل إضافية بشأن الجهة التي قد تقف وراء التهديد.