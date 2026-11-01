تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

"لا حل عسكرياً".. ميرتس: الحرب مع إيران كلّفت أوروبا أكثر من 100 مليار يورو

Lebanon 24
01-11-2026 | 00:31
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
لا حل عسكرياً.. ميرتس: الحرب مع إيران كلّفت أوروبا أكثر من 100 مليار يورو
لا حل عسكرياً.. ميرتس: الحرب مع إيران كلّفت أوروبا أكثر من 100 مليار يورو photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

كشف المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن النزاع المرتبط بإيران كلّف الشركات والمستهلكين في أوروبا أكثر من 100 مليار يورو (نحو 115 مليار دولار) من النفقات الإضافية، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة خلال الأشهر الثمانية الماضية.

وأكد ميرتس، في ختام جولته الآسيوية في العاصمة الكورية الجنوبية سيول، أن لبلاده مصلحة اقتصادية مباشرة في إنهاء النزاع سريعاً عبر الدبلوماسية، مشدداً على أن الحل العسكري غير ممكن، وهو موقف ينسحب أيضاً على المقاربة تجاه إسرائيل.

وتتوافق تصريحات المستشار الألماني مع تقديرات المفوضية الأوروبية ووكالة "أسوشييتد برس"، اللتين أكدتا أن الإنفاق الأوروبي الإضافي على واردات الطاقة تجاوز عتبة الـ100 مليار يورو منذ اندلاع النزاع في شباط الماضي.

في المقابل، شنّ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي هجوماً حاداً على ميرتس، متهماً إياه بدعم الضربات الأميركية والإسرائيلية السابقة، التي وصفها بأنها "قيام بالعمل القذر نيابة عن أوروبا". وحذّر من أن هذه الخسائر "ستبدو ضئيلة مقارنة بالضربة المدمّرة" التي ستوجّهها القوات المسلحة الإيرانية إذا تعرّضت بلاده لهجمات جديدة، مؤكداً أن "الخطوط الحمر أصبحت من الماضي".

ويتصاعد هذا التراشق الكلامي بالتزامن مع تقارير عن تقديم إحاطة عسكرية إلى البيت الأبيض حول خيارات التعامل مع طهران، وتكهّنات باستئناف التصعيد العسكري بعد الانتخابات النصفية للكونغرس الأميركي.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
المفوضية الأوروبية: كلفة استيراد الطاقة ارتفعت بأكثر من 100 مليار يورو
lebanon 24
Lebanon24
01/11/2026 13:28:45 Lebanon 24 Lebanon 24
سانشيز: الحرب على إيران كبدت الإتّحاد الأوروبيّ 100 مليار يورو
lebanon 24
Lebanon24
01/11/2026 13:28:45 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: نستثمر أكثر من 100 مليار دولار في صناعة السيارات الأميركية وهذه مجرد البداية
lebanon 24
Lebanon24
01/11/2026 13:28:45 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأميركي أنفق أكثر من 47 مليار دولار في الحرب على إيران
lebanon 24
Lebanon24
01/11/2026 13:28:45 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الخارجية

البيت الأبيض

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيرانية

الإيراني

الأوروبي

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
07:15 | 2026-11-01
Lebanon24
06:47 | 2026-11-01
Lebanon24
06:37 | 2026-11-01
Lebanon24
06:28 | 2026-11-01
Lebanon24
06:07 | 2026-11-01
Lebanon24
05:58 | 2026-11-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24