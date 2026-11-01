شي يمدّ اليد لبرلين وسط الحرب التجارية مع أوروبا

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دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع ألمانيا، في وقت تتصاعد فيه التوترات التجارية بين بكين والاتحاد الأوروبي.
وأكد شي، خلال محادثات مع الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير في بكين الجمعة، أن الصين مستعدة لتعزيز شراكتها الاستراتيجية الشاملة مع ألمانيا على أساس المنفعة المتبادلة والمساواة والتعاون، مشيراً إلى فرص التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والتنمية الخضراء والاقتصاد الرقمي والتجارة، ومطالباً برلين بتوفير بيئة أعمال عادلة للشركات الصينية.
في المقابل، دعا شتاينماير إلى تقليص العجز التجاري الألماني مع الصين، وحلّ الخلافات الاقتصادية عبر الحوار، مشدداً على أهمية التجارة الحرة والقواعد الدولية ورفض الحمائية.
وتأتي المحادثات في ظل تصاعد الاحتكاك التجاري بين الصين والاتحاد الأوروبي، مع طرح ألمانيا وفرنسا إجراءات لحماية المصالح الاقتصادية للتكتل.