شي يمدّ اليد لبرلين وسط الحرب التجارية مع أوروبا

دعا إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع ، في وقت تتصاعد فيه التوترات التجارية بين والاتحاد .

وأكد شي، خلال محادثات مع الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير في بكين الجمعة، أن مستعدة لتعزيز شراكتها الاستراتيجية الشاملة مع ألمانيا على أساس المنفعة المتبادلة والمساواة والتعاون، مشيراً إلى فرص التعاون في مجالات والتنمية الخضراء والاقتصاد الرقمي والتجارة، ومطالباً بتوفير بيئة أعمال عادلة للشركات .

في المقابل، دعا شتاينماير إلى تقليص العجز التجاري الألماني مع الصين، وحلّ الخلافات الاقتصادية عبر الحوار، مشدداً على أهمية التجارة الحرة والقواعد الدولية ورفض الحمائية.

وتأتي المحادثات في ظل تصاعد الاحتكاك التجاري بين الصين والاتحاد الأوروبي، مع طرح ألمانيا وفرنسا إجراءات لحماية المصالح الاقتصادية للتكتل.