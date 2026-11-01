"سوبر إل نينيو" يضرب أميركا الجنوبية.. بوليفيا تعلن حالة الطوارئ (فيديو)

أعلن الرئيس البوليفي رودريغو باز فرض حالة الطوارئ في البلاد، بسبب موجات الجفاف والفيضانات المرتبطة بظاهرة "سوبر إل نينيو"، التي تُلحق أضراراً كبيرة في أنحاء مختلفة من العالم هذا العام، بحسب موقع "نوفينيت" البلغاري نقلاً عن وكالة "فرانس برس".
ويتيح هذا الإجراء تخصيص موارد مالية إضافية وإرسال فرق إنقاذ إلى المناطق الأكثر تضرراً. وقال باز في خطاب إلى الأمة: "بذلنا جهوداً هائلة لحماية البيئة والحد من تداعيات ظاهرة سوبر إل نينيو هذا العام"، مضيفاً: "هذه الظاهرة ستتسبب بأضرار بالغة الخطورة نتيجة الجفاف والفيضانات معاً، لذلك نحتاج إلى تعاون جميع المؤسسات".
وطال الجفاف أكثر من 78 ألف عائلة في ستة من مقاطعات البلاد التسع، وأدى حتى هذا الأسبوع إلى نفوق أكثر من 75 ألف رأس من الماشية، وفق أحدث أرقام وزارة الدفاع المدني.
ظاهرة غير مسبوقة
وحذّرت الأمم المتحدة هذا الأسبوع من أن ظاهرة "إل نينيو" هذا العام قد تبلغ شدة غير مسبوقة، وتتجاوز حدود مقاييس الرصد المعتمدة خلال العقود الأربعة الماضية.
وفي البيرو المجاورة، أدت الظاهرة إلى ارتفاع درجات الحرارة وانتشار حرائق الغابات التي أودت بحياة 12 شخصاً على الأقل، كما ساهمت في انتشار حمى الضنك، المرض الاستوائي الذي قتل 81 شخصاً هذا العام. وفي تشيلي، سجّلت العاصمة سانتياغو أكثر شهر تشرين الأول أمطاراً في تاريخها بفعل تأثيرات الظاهرة.