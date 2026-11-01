حرب التصنيفات تشتعل.. إيران تضع الجيش البريطاني على قائمة الإرهاب

صنّفت ، الأحد، جهاز الاستخبارات الخارجية "MI6" جماعة معادية، وأدرجت البحرية الملكية وسلاح الجو الملكي على قائمتها للمنظمات الإرهابية، رداً على ما وصفته بـ"السياسات العدائية" للاستخبارات والجيش البريطانيين، بحسب وكالة "شفق نيوز".

وأوضحت الوزارة في بيان أن الخطوة جاءت بسبب مشاركة لندن "في الحرب الصهيونية-الأميركية المفروضة على "، وقرارها إخضاع الحرس الثوري لقانون "التهديدات الحكومية"، معتبرة أن هذه الإجراءات تنتهك مبادئ ميثاق والقانون الدولي، لا سيما ما يتعلق بسيادة الدول وحظر التدخل غير المشروع.

وأكدت الوزارة عزم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية أمنها القومي ومصالحها، مشددة على أن خطواتها تتوافق مع المعايير القانونية الدولية ومبدأ المعاملة بالمثل، ومحمّلة الحكومة المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات لقراراتها.

وكانت الحكومة البريطانية قد أخضعت الحرس الثوري، في 2026، لإجراءات قانونية بموجب قانون "التهديدات الحكومية"، متهمة جهات مرتبطة به بالضلوع في أنشطة تهدد الأمن البريطاني، بينها توجيه مجموعات لتنفيذ هجمات في . وردّت طهران حينها باستدعاء السفير البريطاني، محذّرة من أن القرار لن يمرّ من دون رد.

كما سبق لإيران أن صنّفت، في شباط 2026، القوات البحرية والجوية لدول منظمات إرهابية، رداً على قرار التكتل إدراج الحرس الثوري على قائمته للإرهاب.