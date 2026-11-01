حرب التصنيفات تشتعل.. إيران تضع الجيش البريطاني على قائمة الإرهاب

صنّفت وزارة الخارجية الإيرانية، الأحد، جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني "MI6" جماعة معادية، وأدرجت البحرية الملكية وسلاح الجو الملكي البريطانيين على قائمتها للمنظمات الإرهابية، رداً على ما وصفته بـ"السياسات العدائية" للاستخبارات والجيش البريطانيين، بحسب وكالة "شفق نيوز".
وأوضحت الوزارة في بيان أن الخطوة جاءت بسبب مشاركة لندن "في الحرب الصهيونية-الأميركية المفروضة على إيران"، وقرارها إخضاع الحرس الثوري الإيراني لقانون "التهديدات الحكومية"، معتبرة أن هذه الإجراءات تنتهك مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، لا سيما ما يتعلق بسيادة الدول وحظر التدخل غير المشروع.
وأكدت الوزارة عزم إيران على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية أمنها القومي ومصالحها، مشددة على أن خطواتها تتوافق مع المعايير القانونية الدولية ومبدأ المعاملة بالمثل، ومحمّلة الحكومة البريطانية المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات لقراراتها.
وكانت الحكومة البريطانية قد أخضعت الحرس الثوري، في تموز 2026، لإجراءات قانونية بموجب قانون "التهديدات الحكومية"، متهمة جهات مرتبطة به بالضلوع في أنشطة تهدد الأمن البريطاني، بينها توجيه مجموعات لتنفيذ هجمات في أوروبا. وردّت طهران حينها باستدعاء السفير البريطاني، محذّرة من أن القرار لن يمرّ من دون رد.
كما سبق لإيران أن صنّفت، في شباط 2026، القوات البحرية والجوية لدول الاتحاد الأوروبي منظمات إرهابية، رداً على قرار التكتل إدراج الحرس الثوري على قائمته للإرهاب.