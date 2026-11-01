"أجسام مجهولة" تضرب ناقلة غاز قطرية في مياه الخليج

أعلنت شركة "ناقلات"، الأحد، أن ناقلة الطبيعي المسال "المعيدة" التابعة لها تعرّضت لإصابة بـ"أجسام مجهولة" أثناء إبحارها في مياه مساء الجمعة.

وأكدت الشركة، في بيان نشرته على موقع بورصة قطر، أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات في صفوف الطاقم أو أضرار بيئية، وقالت: "لم يُصب أي من أفراد الطاقم على متن الناقلة، ولا يوجد أي تأثير على البيئة نتيجة هذا الحادث".

وأوضحت "ناقلات" أن الناقلة لا تزال آمنة وفي وضع تشغيلي، مشيرة إلى أنها تعمل على تقييم تداعيات الحادث، وتبقى على تواصل مباشر مع السلطات المعنية بالأمن البحري في المنطقة، و"تواصل مراقبة الوضع عن كثب".