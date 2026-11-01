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عربي-دولي

"FBI" يكشف الفاعل: كوريا الشمالية وراء أكبر سرقة في تاريخ العملات المشفرة

Lebanon 24
01-11-2026 | 04:18
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FBI يكشف الفاعل: كوريا الشمالية وراء أكبر سرقة في تاريخ العملات المشفرة
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اتّهم مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI)، السبت، قراصنة من كوريا الشمالية بتدبير سرقة مليارات الدولارات من منصة "بينانس" خلال دقائق، في ما يُعدّ أكبر عملية سطو على العملات المشفرة في التاريخ، بحسب صحيفة "ذي إندبندنت".

وأوضح المكتب في بيان أن الهجوم الذي وقع هذا الأسبوع مرتبط بـ"نشاط سيبراني خبيث" لجهة تُعرف باسم "تريدر ترايتور"، وهي الجهة نفسها التي تقف وراء اختراق منصة "بايبت" العام الماضي بقيمة 1.5 مليار دولار. ودعا منصات التداول وشركات تحليل سلاسل الكتل وغيرها إلى حظر المعاملات المرتبطة بعناوين محددة، لمنع غسل الأموال وإخفاء مصدرها.

وكشف تحقيق المكتب أن "تريدر ترايتور" تحوّل الأصول المسروقة أساساً إلى عملة "إيثيريوم"، متوقعاً أن تحاول الجهة تحويلها عبر منصات التمويل اللامركزي وخدمات "التبادل الفوري".

وكانت عملات "بيتكوين" وعملات رقمية أخرى بقيمة 6.3 مليارات دولار قد سُرقت الخميس من "بينانس"، أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم، في عملية قال خبراء إنها تحمل بصمات القراصنة الكوريين الشماليين.

وأعلنت "بينانس"، السبت، أنها تملك احتياطاً من العملات الرقمية نفسها التي سُرقت يكفي لتغطية 90% من الأصول المفقودة، متعهدة بتعويض العملاء بالكامل من أموال الشركة، وإعادة فتح التداول خلال أيام. وتملك المنصة صندوق احتياط بقيمة مليار دولار من "بيتكوين" مخصصاً لحماية أصول العملاء في حالات الاختراق، فيما أعلن مؤسسها تشانغبينغ تشاو على منصة "إكس" أن الشركة تملك أسهماً في "سبيس إكس" تتجاوز قيمتها مليار دولار.

وأوضح الرئيس التنفيذي المشارك للمنصة ريتشارد تينغ أن الاختراق كان "هجوماً معقداً" لم ينفّذه شخص واحد، وشمل حاسوباً محمولاً مخترقاً وبرمجيات خبيثة صُممت لمحو أدلة نشاطها أثناء العملية، "ما يصعّب علينا التتبع والتحقيق". وأشار إلى أن القراصنة تمكنوا من التلاعب بنظام الموافقة على المعاملات لنقل الأموال من محفظة "ساخنة" متصلة بالإنترنت تسيطر عليها المنصة، من دون المرور بضوابط الموافقة المعتادة، مضيفاً: "كونوا مطمئنين أننا نعمل بلا توقف لحل المشكلة وتعويض المستخدمين".

وتراجعت أسعار العملات المشفرة إثر الإعلان عن الاختراق، إذ هبطت "بيتكوين" إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع عند 76,368 دولاراً، وتراجعت "إيثر" بأكثر من 3% إلى أدنى مستوى في شهرين عند 2,178 دولاراً، قبل أن تستقر الأسواق نسبياً، فيما انخفضت عملة “BNB” التابعة لـ"بينانس" بنحو 6.4% إلى 696 دولاراً. كما تراجعت أسهم شركات مرتبطة بالعملات المشفرة، بينها "كوينبيس" و"ستراتيجي" و"روبن هود".

ويأتي الحادث ضمن سلسلة من سرقات العملات المشفرة، إذ سرق مهاجمون العام الماضي ما قيمته 2.9 مليار دولار في نحو 150 هجوماً، وفق شركة “TRM Labs”. وقالت شركة "إليبتيك" البريطانية لتحليل سلاسل الكتل: "هذا الحادث هو على الأرجح أكبر عملية سرقة معروفة من أي نوع".

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