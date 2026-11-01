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عربي-دولي

بعد قرارها بشأن الحرس الثوري.. إيران ترد على بريطانيا

Lebanon 24
01-11-2026 | 05:28
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بعد قرارها بشأن الحرس الثوري.. إيران ترد على بريطانيا
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أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية اتخاذ تدابير مضادة تجاه مؤسسات استخباراتية وعسكرية بريطانية، ردا على ما وصفته بـ"السياسات العدائية للحكومة البريطانية"، فضلا عن قرار لندن إخضاع الحرس الثوري الإيراني لقانون التهديدات الحكومية.
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وأفادت وكالة "إرنا"، الأحد، بأن وزارة الخارجية قررت، بموجب هذه الإجراءات، تصنيف جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني "إم آي 6" كيانا معاديا، وإدراج البحرية الملكية وسلاح الجو الملكي البريطاني ضمن "قوائم المنظمات الإرهابية"، وذلك ردا على "السياسات العدائية للحكومة البريطانية وتورطها في دعم العدوان الأميركي الإسرائيلي ضد إيران".

ودانت الخارجية الإيرانية ما وصفته بـ"الممارسات البريطانية المعادية"، مؤكدة أن هذه الممارسات تنتهك مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، لا سيما فيما يتعلق بسيادة الدول وحظر التدخل غير المشروع.

كما شددت على عزم الحكومة الإيرانية اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية الأمن القومي والمصالح العليا للبلاد، بحسب ما نقلته "إرنا".

واختتمت وزارة الخارجية الإيرانية بيانها بالقول إن هذه الإجراءات تأتي امتثالا لمعايير القانون الدولي وتطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل، محملة الحكومة البريطانية كامل المسؤولية عن التبعات المترتبة على هذه القرارات، وفقا لـ"إرنا". (سكاي نيوز عربية) 
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