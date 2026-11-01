قرقاش: الثقة مع إيران تزعزعت

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أعرب أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس ، الأحد، عن أمله في تحقيق "اختراق " بشأن الحرب في ، مؤكدا أن تبقى مستعدة للسيناريو "الأسوأ".وقال قرقاش خلال منتدى "حوار المنامة" السنوي في العاصمة البحرينية: "نأمل في حدوث اختراق دبلوماسي.. لا نرغب في رؤية جولة أخرى من المواجهة".وأضاف قرقاش: "مع ذلك، وكما أظهرنا في مناسبات سابقة، فإننا على استعداد للأسوأ".وأشار المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة إلى أن "الثقة مع تزعزعت".كما أكد أنه "لا بد من عودة الحركة في مضيق هرمز إلى ما قبل 28 شباط".وأوضح قرقاش أن أمن مترابط، وأن ما يؤثر على أي منها يؤثر على دولة الإمارات. (سكاي نيوز عربية)