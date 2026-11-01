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عربي-دولي

قرقاش: الثقة مع إيران تزعزعت

Lebanon 24
01-11-2026 | 06:15
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أعرب أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الأحد، عن أمله في تحقيق "اختراق دبلوماسي" بشأن الحرب في الشرق الأوسط، مؤكدا أن دولة الإمارات تبقى مستعدة للسيناريو "الأسوأ".
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وقال قرقاش خلال منتدى "حوار المنامة" السنوي في العاصمة البحرينية: "نأمل في حدوث اختراق دبلوماسي.. لا نرغب في رؤية جولة أخرى من المواجهة".

وأضاف قرقاش: "مع ذلك، وكما أظهرنا في مناسبات سابقة، فإننا على استعداد للأسوأ".

وأشار المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات إلى أن "الثقة مع إيران تزعزعت".

كما أكد أنه "لا بد من عودة الحركة في مضيق هرمز إلى ما قبل 28 شباط".

وأوضح قرقاش أن أمن دول الخليج مترابط، وأن ما يؤثر على أي منها يؤثر على دولة الإمارات. (سكاي نيوز عربية) 
 
 
 
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