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إقتصاد

بسبب مخزونات الغاز... ألمانيا مُهدّدة بشتاء صعب؟

Lebanon 24
01-11-2026 | 07:10
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تدخل ألمانيا موسم الشتاء بمخزونات غاز تقلّ بصورة كبيرة عن المستهدف الحكومي، في وقت تُواجه فيه أسواق الطاقة الأوروبية ضغوطاً متزايدة بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع الأسعار، ما دفع قطاع تخزين الغاز إلى المطالبة بتشديد آليات ضمان الاحتياطيات خلال المواسم المقبلة.
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وقالت مبادرة تخزين الطاقة الألمانية "INES"، إنّ "برلين بحاجة إلى مراجعة وتحسين آلية ملء مرافق تخزين الغاز"، بعدما أظهرت البيانات وصول مستويات المخزون إلى 61.35% حتى 30 تشرين الأول، مقارنة بالمستهدف الحكومي البالغ 80% بحلول الأول من تشرين الثاني.

وأشار المدير العام للمبادرة سيباستيان هاينرمان، إلى أن الإخفاق في تحقيق مستهدفات التخزين يبرز ضرورة ضمان مستويات المخزونات خلال فصول الشتاء المقبلة بآليات أكثر صرامة، لافتاً إلى أن المبادرة أعدت تقريراً بالتعاون مع رابطة مشغلي شبكات الغاز الألمانية "FNB Gas" للمساهمة في النقاشات السياسية بشأن مستقبل آليات التخزين. 

وعزت المبادرة انخفاض مستويات المخزونات بصورة رئيسية إلى الحرب مع إيران وتأثيرها على أسعار الغاز، موضحة أن ارتفاع الأسعار خلال فصل الصيف جعل ملء مرافق التخزين غير مجدٍ اقتصادياً بالنسبة إلى الشركات.

ودعا هاينرمان إلى الإسراع في مناقشة فرض التزامات قانونية على موردي الغاز لضمان ملء المخزونات، معتبراً أن وضع آلية إلزامية للتخزين من شأنه تعزيز ضمان الاحتياطيات خلال فصول الشتاء المقبلة. (الامارات 24)
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