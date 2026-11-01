هكذا تستنزف جبهتا تعز ولحج قدرات "الحوثيين"

ذكر موقع "ارم نيوز" الإماراتيّ، أنّ "الحوثيين" يُواجهون إستنزافًا عسكريًّا متزايدًا في جبهات تعز ولحج، عقب إخفاق محاولات جديدة للتقدّم نحو المرتفعات المشرفة على طرق الإمداد الرئيسية، وسط تحركات للقوات الحكومية والتشكيلات المحلية لتعزيز مواقعها وتأمين الممرات البرية، في وقت يواصل فيه "الحوثيون" استخدام الحصار والقصف والهجمات المتزامنة وسيلة للضغط على المناطق الخاضعة للحكومة وتهديد أمن وباب المندب.

وأفادت مصادر عسكرية يمنية أنّ "التقييمات العسكرية تركز المواقع التي تسمح بتأمين الطرق الحيوية، وتعزيز التنسيق بين الوحدات النظامية والمقاومة الشعبية لمنع "الحوثيين" من تحويل سيطرتهم على المرتفعات إلى حصار طويل الأمدّ".وأوضحت المصادر أنّ "التحركات الحوثية الأخيرة اعتمدت على الدفع بمجموعات متتابعة نحو مواقع متعددة، مصحوبة بقصف مدفعي ومحاولات تسلل، فيما استطاعت الوحدات المدافعة احتواء أجزاء من الهجوم وإلحاق خسائر بالمهاجمين، مع استمرار مراجعة نتائج المعارك وحركة السيطرة على بعض المواقع المتنازع عليها".وشهدت جبهات المقاطرة وحيفان وطور الباحة، خلال يوميّ الجمعة والسبت، معارك عنيفة أعقبت محاولات حوثية للتقدم نحو مناطق مطلة على طريق هيجة العبد، إذ شاركت القوات الحكومية والمقاومة الشعبية في التصدي للهجمات، وسط إسناد جوي استهدف تجمعات وآليات تابعة للجماعة.وبرزت ألوية وقوات "درع الوطن" والتشكيلات المحلية ضمن القوات المنتشرة في محيط المقاطرة، إلى جانب وحدات محور تعز العسكري التي تتولى مواجهة "الحوثيين" في الجبهات المحيطة بالمدينة، خصوصًا غربها وجنوبها.وفي غرب لحج، خاضت قوات اللواء 31 التابع لألوية العمالقة مواجهات في مديرية المضاربة ورأس العارة، عقب محاولة حوثية للتقدم باتجاه مواقع مرتبطة بجبهة كهبوب، التي تكتسب أهمية بسبب قربها من الممر البحري الإستراتيجي.وبحسب المصادر العسكرية، فإن الجهات الحكومية تعمل على رفع مستوى التنسيق بين الوحدات المقاتلة في الجبهات المتجاورة، مع إعطاء الأولوية لتأمين المداخل البرية والمواقع التي استعادتها القوات خلال العمليات المضادة.وأشارت إلى أن التقارير الميدانية تتضمن خسائر بشرية ومادية في صفوف "الحوثيين"، لكن تحديد حصيلة إجمالية يستدعي استكمال حصر النتائج والتحقق من أعداد القتلى والجرحى والآليات المدمرة.وكانت تقارير ميدانية تحدثت عن تدمير عربات ومعدات حوثية، وعن استعادة القوات الحكومية جبل عنعن، في حين ظهرت معلومات متعارضة بشأن الوضع في قلعة المقاطرة وسوق الربوع؛ ما يجعل تثبيت خريطة السيطرة النهائية مرتبطًا بالتطورات اللاحقة.وتتزامن المعارك مع استمرار تضييق "الحوثيين" على الطرق المؤدية إلى مدينة تعز، وما يترتب على ذلك من صعوبات في نقل الغذاء والوقود والأدوية، وتهديد حركة المدنيين بين المناطق الواقعة على جانبي خطوط المواجهة.وكان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ حذَّر من تصاعد العمليات الحوثية وتضرر البنية التحتية وإغلاق الطرق، مطالبًا الحوثيين بوقف هجومها وضمان حرية تنقل السكان ووصول المساعدات.كذلك لفتت المصادر إلى أن استمرار استخدام الطرق المدنية وسيلة للضغط العسكري يكشف طبيعة الأسلوب الذي تعتمده قيادة "الحوثيين"، مع تحميل الفصائل المسلّحة مسؤولية تفاقم الأوضاع الإنسانية في المناطق التي تحاول تطويقها.وتعتمد القوات التابعة لمحور تعز العسكري، بالتعاون مع الشعبية المحلية، على المحافظة على المداخل المتاحة للمدينة وتأمين المناطق السكنية القريبة من خطوط التماس، بينما تتطلب استعادة حرية الحركة على الطرق الرئيسية تثبيت السيطرة على مواقع إضافية.وتكتسب المشاركة المحلية أهمية خاصة في المناطق الجبلية المحيطة بتعز، إذ تسهم معرفة المقاتلين بالتضاريس وشبكات الطرق في دعم العمليات الحكومية وإعادة تنظيم الدفاعات. (ارم نيوز)