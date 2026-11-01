بالمليارات... كم تراجعت ثروات أغنى أثرياء روسيا؟

أشارت بيانات "مؤشر المليارديرات" الصادر عن وكالة " "، إلى أنّ ثروات أغنى رجال الأعمال في تكبّدت خسائر فادحة منذ بداية عام 2026، حيث تراجعت بنحو 24.56 مليار دولار.وتصدر رئيس مجلس إدارة شركة "نورنيكل" بوتانين، قائمة الأكثر تضررا بين الأثرياء ، حيث هوت ثروته بـ8.1 مليار دولار لتستقر عند 21.6 مليار دولار.كما انخفضت ثروة ميخائيل بروخوروف بـ4.86 مليار دولار إلى 10.8 مليار، وتراجع رصيد ميخائيل بـ3.8 مليار دولار إلى 10.4 مليار.كما فقد أندريه ميلنيشينكو المؤسس المشارك لشركتي "يوروخيم" و"سويك"، 2.8 مليار دولار من ثروته التي باتت تقدر بـ17.4 مليار دولار.

ولم يسلم مؤسس تطبيق " " دوروف من هذا التراجع، إذ خسرت ثروته 2.61 مليار دولار لتستقر عند 12.1 مليار دولار.في المقابل، سجل المؤشر مكاسب لافتة لعدد من الأثرياء الروس على مدار العام الجاري، حيث تصدر تيمتشينكو وفيكتور فيكسيلبيرغ قائمة الرابحين، بزيادة قدرها 1.04 مليار دولار لكل منهما، لتصل ثروتيهما إلى 14 مليار دولار و11.1 مليار دولار على التوالي.كما نمت ثروة سليمان كريموف بنحو 933 مليون دولار إلى 10.7 مليار، وقفز رصيد فاغيت أليكبيروف بـ512 مليون دولار إلى 26.1 مليار، فيما أضاف دميتري ريبولوفليف 461 مليون دولار إلى ثروته التي باتت تُقدر بـ 9.82 مليار دولار. (روسيا اليوم)