مشروعٌ أميركيّ يُثير مخاوف العلماء... تطبيق لاستحضار ضوء الشمس ليلاً

أثار اختبار ميداني أجرته شركة أميركية ناشئة في صحراء كاليفورنيا انتقادات واسعة من أوساط علمية وبيئية، بعدما استخدمت أضواء شديدة السطوع لإضاءة منطقة صحراوية ليلاً، محاكيةً بذلك مشروعاً يهدف إلى إطلاق آلاف الأقمار الاصطناعية المزودة بمرايا تعكس ضوء الشمس نحو الأرض بعد الغروب.
وأجرت شركة "Reflect Orbital" التجربة خلال تشرين الأول بالقرب من بلدة "لون باين" وجبل "ويتني" في منطقة سييرا نيفادا بكاليفورنيا، لاختبار تأثير الإضاءة التي تخطط لتوفيرها مستقبلاً عبر شبكة أقمارها.
وبحسب تقارير أمريكية نٌفذت التجربة دون إعلان عام مسبق، حيث فوجئ سكان المنطقة بالأضواء القوية التي أضاءت الجبال ليلاً، فيما لم تُخطر الشركة علماء الفلك المحليين بالاختبار، وسط غموض بشأن حقيقة حصول الشركة على التصاريح اللازمة لتنفيذه.
تعمل الشركة على تطوير نموذج تجاري يوفّر ضوء الشمس ليلاً عند الطلب، من خلال إرسال مرايا إلى الفضاء تعكس ضوء الشمس نحو مواقع محددة على الأرض خلال الليل، مع إمكانية التحكم في
تشغيلها عبر تطبيق إلكتروني.
وفي إطار خطتها المستقبلية، تسعى الشركة لإطلاق 50 ألف قمر اصطناعي خلال العقد المقبل، بعد أن حصلت في يوليو (تموز) الماضي على موافقة لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية
لإطلاق قمر اصطناعي تجريبي العام المقبل.
ومن المقرر أن يحمل القمر مرآة بقطر 59 قدماً، تعمل على عكس ضوء الشمس في حزم ضوئية بعرض ثلاثة أميال، مع إمكانية تعديل شدة الضوء ليتراوح بين مستوى إضاءة القمر المكتمل وسطوع الشمس عند الظهيرة.
وتروج الشركة للتقنية باعتبارها وسيلة لدعم فرق البحث والإنقاذ والاستجابة للكوارث خلال الليل، إلى جانب توفير إضاءة بديلة عند تعطل مصابيح الشوارع، وتعزيز إنتاج الطاقة الشمسية عبر توجيه الضوء إلى الألواح بعد غروب الشمس، فضلاً عن توفير الطاقة في العمليات العسكرية.
وقال متحدث باسم الشركة إن الاختبار في كاليفورنيا أُجري بالتعاون مع فريق محلي للبحث والإنقاذ، باعتبار هذه الفرق من أوائل العملاء المحتملين للتقنية، مؤكداً أن الشركة ستواصل التنسيق مع المجتمعات المحلية والسلطات في المناطق التي تعمل بها.
مخاوف وتحذيرات علمية
ويواجه المشروع اعتراضات واسعة من علماء الفلك والمدافعين عن البيئة، محذرين من أن تحويل الليل إلى فترة مضاءة اصطناعياً سيزيد التلوث الضوئي، ويهدد رصد النجوم، إضافة إلى تأثيراته المحتملة على الحياة البرية وصحة الإنسان.
وقال جان هاسلمان، المحامي البارز في منظمة "Earthjustice" المعنية بالقضايا البيئية، إن المشروع يطرح تساؤلات عديدة لم تُحسم بعد، ويحمل تداعيات محتملة واسعة، محذراً من العبث بالتعاقب الطبيعي لليل والنهار الذي تطورت الحياة على الأرض وفقاً له.
وحذّر غاسبار باكوس، أستاذ علوم الفيزياء الفلكية بجامعة برينستون، من امتداد الأضواء المنعكسة خارج النطاق المحدد، مستشهداً بدراسة أجراها مع زملائه ووجدت أن الحزم الضوئية قد تضيء مناطق تبعد أكثر من 18 ميلاً عن الموقع المستهدف.
وشدّد على أن المشروع يهدد علم الفلك المستند إلى المراصد الأرضية، لأنه يقضي تماماً على أبحاث هذا القطاع، قائلاً: "هذا ليس مجرد مصدر قلق، بل أشبه برصاصة في الرأس.. إنها نهاية علم الفلك الأرضي".