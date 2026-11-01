تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

مشروعٌ أميركيّ يُثير مخاوف العلماء... تطبيق لاستحضار ضوء الشمس ليلاً

Lebanon 24
01-11-2026 | 09:09
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
مشروعٌ أميركيّ يُثير مخاوف العلماء... تطبيق لاستحضار ضوء الشمس ليلاً
مشروعٌ أميركيّ يُثير مخاوف العلماء... تطبيق لاستحضار ضوء الشمس ليلاً photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أثار اختبار ميداني أجرته شركة أميركية ناشئة في صحراء كاليفورنيا انتقادات واسعة من أوساط علمية وبيئية، بعدما استخدمت أضواء شديدة السطوع لإضاءة منطقة صحراوية ليلاً، محاكيةً بذلك مشروعاً يهدف إلى إطلاق آلاف الأقمار الاصطناعية المزودة بمرايا تعكس ضوء الشمس نحو الأرض بعد الغروب.
 
وأجرت شركة "Reflect Orbital" التجربة خلال تشرين الأول بالقرب من بلدة "لون باين" وجبل "ويتني" في منطقة سييرا نيفادا بكاليفورنيا، لاختبار تأثير الإضاءة التي تخطط لتوفيرها مستقبلاً عبر شبكة أقمارها.
Advertisement

وبحسب تقارير أمريكية نٌفذت التجربة دون إعلان عام مسبق، حيث فوجئ سكان المنطقة بالأضواء القوية التي أضاءت الجبال ليلاً، فيما لم تُخطر الشركة علماء الفلك المحليين بالاختبار، وسط غموض بشأن حقيقة حصول الشركة على التصاريح اللازمة لتنفيذه.
 
تعمل الشركة على تطوير نموذج تجاري يوفّر ضوء الشمس ليلاً عند الطلب، من خلال إرسال مرايا إلى الفضاء تعكس ضوء الشمس نحو مواقع محددة على الأرض خلال الليل، مع إمكانية التحكم في تشغيلها عبر تطبيق إلكتروني.
 
وفي إطار خطتها المستقبلية، تسعى الشركة لإطلاق 50 ألف قمر اصطناعي خلال العقد المقبل، بعد أن حصلت في يوليو (تموز) الماضي على موافقة لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية لإطلاق قمر اصطناعي تجريبي العام المقبل.

ومن المقرر أن يحمل القمر مرآة بقطر 59 قدماً، تعمل على عكس ضوء الشمس في حزم ضوئية بعرض ثلاثة أميال، مع إمكانية تعديل شدة الضوء ليتراوح بين مستوى إضاءة القمر المكتمل وسطوع الشمس عند الظهيرة.

وتروج الشركة للتقنية باعتبارها وسيلة لدعم فرق البحث والإنقاذ والاستجابة للكوارث خلال الليل، إلى جانب توفير إضاءة بديلة عند تعطل مصابيح الشوارع، وتعزيز إنتاج الطاقة الشمسية عبر توجيه الضوء إلى الألواح بعد غروب الشمس، فضلاً عن توفير الطاقة في العمليات العسكرية.

وقال متحدث باسم الشركة إن الاختبار في كاليفورنيا أُجري بالتعاون مع فريق محلي للبحث والإنقاذ، باعتبار هذه الفرق من أوائل العملاء المحتملين للتقنية، مؤكداً أن الشركة ستواصل التنسيق مع المجتمعات المحلية والسلطات في المناطق التي تعمل بها.

مخاوف وتحذيرات علمية
ويواجه المشروع اعتراضات واسعة من علماء الفلك والمدافعين عن البيئة، محذرين من أن تحويل الليل إلى فترة مضاءة اصطناعياً سيزيد التلوث الضوئي، ويهدد رصد النجوم، إضافة إلى تأثيراته المحتملة على الحياة البرية وصحة الإنسان.

وقال جان هاسلمان، المحامي البارز في منظمة "Earthjustice" المعنية بالقضايا البيئية، إن المشروع يطرح تساؤلات عديدة لم تُحسم بعد، ويحمل تداعيات محتملة واسعة، محذراً من العبث بالتعاقب الطبيعي لليل والنهار الذي تطورت الحياة على الأرض وفقاً له.

وحذّر غاسبار باكوس، أستاذ علوم الفيزياء الفلكية بجامعة برينستون، من امتداد الأضواء المنعكسة خارج النطاق المحدد، مستشهداً بدراسة أجراها مع زملائه ووجدت أن الحزم الضوئية قد تضيء مناطق تبعد أكثر من 18 ميلاً عن الموقع المستهدف.

وشدّد على أن المشروع يهدد علم الفلك المستند إلى المراصد الأرضية، لأنه يقضي تماماً على أبحاث هذا القطاع، قائلاً: "هذا ليس مجرد مصدر قلق، بل أشبه برصاصة في الرأس.. إنها نهاية علم الفلك الأرضي".
 
هل يختل توازن الأرض؟
بخلاف المراصد العلمية، فإن الطيور والحشرات والثدييات تعتمد على انتظام تعاقب الليل والنهار في أنشطة التغذية والتكاثر والاحتماء، ما يجعل تغيير مستويات الإضاءة الطبيعية تهديداً لبعض الأنواع أيضاً.

كما يحذر العلماء من أن النظر مباشرة إلى ضوء الشمس المنعكس ليلاً قد يلحق أضراراً بالعين، على غرار النظر إلى الشمس أثناء الكسوف، علاوة على اضطراب الساعة البيولوجية لدى البشر وتأثير ذلك على النوم.

وشملت الانتقادات الموجهة للتقنية أبعادها المناخية أيضاً، وسط تحذيرات أبداها باحثون في جامعة هاواي من مخاطر التدخل في كمية الطاقة الشمسية الواصلة إلى الأرض، في ظل اختلال التوازن الإشعاعي الناجم عن تراكم كميات هائلة من غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي.

وذكر العلماء أن ثمة مفارقة واضحة بين مقترحات استخدام مرايا فضائية لعكس أشعة الشمس بعيداً عن الأرض للحد من الاحترار العالمي، وخطط توجيه هذه الأشعة نحوها لزيادة الإضاءة والطاقة الواصلة إلى سطحها.

وتثير الأقمار المقترحة أيضاً مخاوف بشأن توظيفها في المراقبة الواسعة أو العمليات العسكرية، إلى جانب زيادة ازدحام المدار الأرضي والحطام الفضائي، لا سيما مع خطط شركات أخرى، بينها "سبيس إكس"، لنشر مليون مركز بيانات فضائي حول الأرض. (إمارات 24)
مواضيع ذات صلة
هل تسرّعت كرامي لـ"تنقذ موقفها"؟ قرار دمج الصفوف يثير مخاوف على تعليم التلامذة
lebanon 24
Lebanon24
01/11/2026 20:08:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تشخيص البابا ليو الرابع عشر بالسرطان يثير مخاوف داخل الفاتيكان
lebanon 24
Lebanon24
01/11/2026 20:08:20 Lebanon 24 Lebanon 24
دواء للتنحيف يثير المخاوف بعد بلاغات عن وفاتين في أميركا
lebanon 24
Lebanon24
01/11/2026 20:08:20 Lebanon 24 Lebanon 24
السعي لرفع حظوظ نتنياهو الانتخابية يثير المخاوف من عملية إسرائيلية في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
01/11/2026 20:08:20 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

الأمريكية

التحكم في

المستقبل

القضايا

أمريكي

العلم

فيدرا

العين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
12:20 | 2026-11-01
Lebanon24
12:06 | 2026-11-01
Lebanon24
12:01 | 2026-11-01
Lebanon24
12:00 | 2026-11-01
Lebanon24
12:00 | 2026-11-01
Lebanon24
11:50 | 2026-11-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24