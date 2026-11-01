الأمير هاري يشعر بالخيبة بسبب شقيقه ويليام... ماذا فعل الأخير؟



Advertisement

ورغم إعلان هاري أن الهدف وراء العودة يتمثل في البحث عن فرص جديدة للعائلة، إلا أن مصادر مقربة أكدت لصحيفة "إكسبرس" أن رغبته في الاقتراب من أسرته الملكية وإنهاء الخلافات العائلية كانت دافعاً أساسياً.



غير أن القرب الجغرافي لم ينجح في إذابة الجليد؛ إذ أفادت تقارير مطلعة بأن الأمير ويليام قرر التعامل مع الموقف بتجاهل تام، متجنباً حتى الإشارة إلى هاري أو لقائه. كشفت تقارير صحافية بريطانية عن حالة من الصدمة وخيبة الأمل يعيشها الأمير ساسكس، إزاء رد فعل شقيقه الأكبر الأمير ، الذي اختار تجاهل عودته الأخيرة للاستقرار في المتحدة مع عائلته تماماً، في مؤشر على استمرار الجفاء العميق بين الشقيقين.ورغم إعلان هاري أن الهدف وراء العودة يتمثل في البحث عن فرص جديدة للعائلة، إلا أن مصادر مقربة أكدت لصحيفة "إكسبرس" أن رغبته في الاقتراب من أسرته الملكية وإنهاء الخلافات العائلية كانت دافعاً أساسياً.غير أن القرب الجغرافي لم ينجح في إذابة الجليد؛ إذ أفادت تقارير مطلعة بأن الأمير ويليام قرر التعامل مع الموقف بتجاهل تام، متجنباً حتى الإشارة إلى هاري أو لقائه.

ونقل موقع "رادار أونلاين" عن مصدر مطلع قوله: "ويليام يتصرف وكأن غير موجودين على الإطلاق. إن أسلوب التجاهل هو طريقته في إدارة ما يراه موقفاً بالغ السوء والإزعاج".

وأوضحت المصادر أن هذا الرفض الصامت أثار غضب هاري وإحباطه الشديد، خاصة بعد تصريحاته المتكررة التي عبر فيها عن رغبته في طي صفحة الماضي والمصالحة.



وحذرت المصادر من أن استمرار هذا الجدار الصلب من التجاهل قد يدفع دوق ساسكس، المعروف بقراراته الانفعالية، إلى اتخاذ خطوات تصعيدية قد تعمق الأزمة بين الشقيقين، اللذين انقطعت بينهما سبل التواصل منذ تخلي هاري عن مهامه الملكية عام 2020. (ارم نيوز)