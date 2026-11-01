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عربي-دولي

إطلاق نار ليلة الهالوين في أميركا.. 4 قتلى و15 جريحاً في دالاس

Lebanon 24
01-11-2026 | 11:03
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إطلاق نار ليلة الهالوين في أميركا.. 4 قتلى و15 جريحاً في دالاس
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شهدت مدينة دالاس في ولاية تكساس الأميركية سلسلة حوادث إطلاق نار متفرقة خلال ليلة الاحتفال بعيد الهالوين، أسفرت عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 15 آخرين، وفق ما أعلنته الشرطة الأميركية الأحد.

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ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن الشرطة أن الحوادث وقعت في حي "ديب إيلوم"، وأسفرت عن سقوط 19 شخصاً بين قتيل وجريح.

وقال قائد الشرطة دانيال كومو إن السلطات لا تزال تحقق لتحديد ما إذا كانت حوادث إطلاق النار مترابطة، أم أنها وقعت بشكل منفصل.

وتأتي هذه الحوادث في ظل سلسلة من أعمال العنف التي شهدتها مناطق مختلفة من الولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، بالتزامن مع احتفالات عيد الهالوين.

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الولايات المتحدة

قائد الشرطة

التزام

تكساس

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