سفارة باكستان تعلق على أنباء تعرض سفيرها لهجوم في طهران وتكشف الحقيقة (فيديو)

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🚨#عاجل
الاعتداء على السفير الباكستاني في طهران ونقله إلى المستشفى!
تعرض السفير الباكستاني لدى إيران، عمران أحمد صديقي، لاعتداء خلال مشاركته في اجتماع بالعاصمة طهران، بعد دعوته إليه، حيث هاجمه عدد من الأشخاص أثناء انعقاد الاجتماع وتم نقله للمستشفى. https://t.co/RNGQqUCT0X— زيد المردعي✌ (@South21_5_90) November 1, 2026
🚨#عاجل
الاعتداء على السفير الباكستاني في طهران ونقله إلى المستشفى!
تعرض السفير الباكستاني لدى إيران، عمران أحمد صديقي، لاعتداء خلال مشاركته في اجتماع بالعاصمة طهران، بعد دعوته إليه، حيث هاجمه عدد من الأشخاص أثناء انعقاد الاجتماع وتم نقله للمستشفى. https://t.co/RNGQqUCT0X