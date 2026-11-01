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عربي-دولي

سفارة باكستان تعلق على أنباء تعرض سفيرها لهجوم في طهران وتكشف الحقيقة (فيديو)

Lebanon 24
01-11-2026 | 11:26
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سفارة باكستان تعلق على أنباء تعرض سفيرها لهجوم في طهران وتكشف الحقيقة (فيديو)
سفارة باكستان تعلق على أنباء تعرض سفيرها لهجوم في طهران وتكشف الحقيقة (فيديو) photos 0
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نفت السفارة الباكستانية في إيران، مساء الأحد، صحة التقارير التي تحدثت عن تعرض سفير إسلام آباد لدى طهران، عمران أحمد صديقي، لاعتداء خلال مشاركته في اجتماع بالعاصمة الإيرانية، مؤكدة أن هذه الأنباء "غير صحيحة ولا أساس لها من الصحة".


وأكدت السفارة، في بيان نقلته وسائل إعلام رسمية إيرانية، عدم صحة ما جرى تداوله بشأن تعرض السفير لهجوم في طهران.


وكانت منصات إخبارية إيرانية قد أفادت بتعرض صديقي لاعتداء من جانب عدد من الأشخاص أثناء مشاركته في اجتماع دُعي إليه في العاصمة، مشيرة إلى أنه نُقل إلى المستشفى عقب الحادثة.

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