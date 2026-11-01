سفارة باكستان تعلق على أنباء تعرض سفيرها لهجوم في طهران وتكشف الحقيقة (فيديو)

🚨#عاجل الاعتداء على السفير في طهران ونقله إلى المستشفى! تعرض السفير الباكستاني لدى إيران، عمران أحمد صديقي، لاعتداء خلال مشاركته في اجتماع بالعاصمة طهران، بعد دعوته إليه، حيث هاجمه عدد من الأشخاص أثناء انعقاد الاجتماع وتم نقله للمستشفى. https://t.co/RNGQqUCT0X — زيد المردعي✌ (@South21_5_90) November 1, 2026 Advertisement

وأكدت السفارة، في بيان نقلته وسائل إعلام رسمية إيرانية، عدم صحة ما جرى تداوله بشأن تعرض السفير لهجوم في طهران.وكانت منصات إخبارية إيرانية قد أفادت بتعرض صديقي لاعتداء من جانب عدد من الأشخاص أثناء مشاركته في اجتماع دُعي إليه في العاصمة، مشيرة إلى أنه نُقل إلى المستشفى عقب الحادثة.