حصيلة عمليات القوات اليمنية ضد الحوثيين خلال 24 ساعة

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أعلنت القوات المسلحة ، تنفيذ 1272 عملية استهداف ضد الحوثيين خلال الساعات الـ24 الماضية، في إطار عملية "فجر اليمن".وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، في بيان، إن العمليات استهدفت "تجمعات ميليشيا الإرهابية وتعزيزاتها وتحصيناتها ومصادر نيرانها ووسائل حركتها وإمدادها".وأضاف أن عمليات الاستهداف، التي تزامنت مع العمليات القتالية لوحدات القوات المسلحة، "أسهمت في إلحاق خسائر بقدرات الميليشيا، وإسناد التقدم الميداني واستعادة مواقع في جبهة الجوف"، مشيراً إلى أن القوات تواصل عملياتها على امتداد الجبهات الشمالية، وجبهات مأرب والبيضاء، والجبهة الجنوبية والجنوبية الغربية.وفي ما يتعلق بجبهة تعز، قال إن القوات المسلحة والمقاومة الشعبية يواصلون معركتهم بثبات وإصرار، مسنودين بالطيران الحربي والمسيّر والمدفعية، ويوجهون ضربات لتحركات الميليشيا وتعزيزاتها، مجسدين إرادة تعز وأبنائها في مواجهة التهديد والدفاع عن أرضهم وأهلهم".وأفاد البيان بأن العمليات "أسفرت عن تحييد نحو 500 من القيادات الميدانية وعناصر الميليشيا، وتدمير وإعطاب 169 آلية ومعدة وقطعة سلاح ثقيل".وأكد أن "القوات المسلحة تواصل أداء مهامها بعزم واقتدار، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية".