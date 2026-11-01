في سوريا.. تفكيك خلية لـداعش متورطة بسلسلة اغتيالات!

أعلن جهاز الاستخبارات السوري، بالتعاون مع في محافظة ، اليوم الأحد، إلقاء القبض على خلية إرهابية تابعة لتنظيم "داعش"، تضم شخصين، وذلك عقب متابعة استخباراتية دقيقة.

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وأوضحت قوى الأمن الداخلي، في بيان، أن التحقيقات الأولية كشفت تورط الموقوفَين في تنفيذ سلسلة عمليات اغتيال في المحافظة، كان آخرها استهداف العنصر في إبراهيم الجاسم بإطلاق النار عليه بالقرب من الرشيد في مدينة الميادين.

وأضاف البيان أن العملية أسفرت عن ضبط أسلحة وذخائر داخل مخبأ تابع للخلية.

وأكدت قوى الأمن الداخلي استمرار التحقيقات مع الموقوفَين لكشف ارتباطاتهما، تمهيداً لإحالتهما إلى .