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عربي-دولي

دراسة إسرائيلية تكشف ارتفاع الخطاب المعادي للعرب بنسبة 428% بعد الانتخابات

Lebanon 24
01-11-2026 | 14:35
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دراسة إسرائيلية تكشف ارتفاع الخطاب المعادي للعرب بنسبة 428% بعد الانتخابات
دراسة إسرائيلية تكشف ارتفاع الخطاب المعادي للعرب بنسبة 428% بعد الانتخابات photos 0
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أظهرت دراسة أجرتها منظمة إسرائيلية ارتفاعًا لافتًا في حدة الخطاب المعادي للمواطنين العرب داخل إسرائيل، عقب الانتخابات الأخيرة للكنيست، التي سجلت مشاركة تجاوزت 80% من الناخبين العرب، وأسفرت عن حصول الأحزاب العربية على حصة غير مسبوقة من المقاعد.

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وبحسب الدراسة التي أعدتها منظمة "FakeReporter"، فقد ارتفعت المنشورات المعادية للعرب على منصة "إكس" بنسبة 428% خلال يومين فقط، وفق ما أوردته القناة 12 الإسرائيلية.

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن هذا التصاعد بدأ يوم الانتخابات واستمر خلال اليومين التاليين، مسجلًا أعلى مستوياته في 29 تشرين الأول الماضي، مع نشر أكثر من 9000 تغريدة معادية للعرب خلال يوم واحد.

ولفتت المنظمة إلى أن هذه المنشورات لم تقتصر على خطاب الكراهية والتحريض، بل شملت أيضًا تداول معلومات مضللة ونظريات مؤامرة تتهم مواطنين عربًا بمحاولة التأثير على نتائج الانتخابات وتعطيل سير العملية الانتخابية، وقد حققت هذه المنشورات ملايين المشاهدات.

 

كما رصدت الدراسة انتشار ادعاءات بشأن حصول تزوير في الانتخابات من دون تقديم أدلة، فضلًا عن التشكيك في عملية التصويت داخل المجتمع العربي، وربط مواطنين عرب بحركة "حماس" وهجوم السابع من تشرين الأول.

وتضمنت المنشورات، وفق الدراسة، اتهامات جماعية للعرب بدعم الإرهاب، وتصويرهم على أنهم "أعداء من الداخل"، إلى جانب التحذير من احتمال إحكام سيطرتهم على البلاد من خلال المشاركة في النظام السياسي.

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