نقل سيناتور أميركي إلى المستشفى بشكل عاجل.. هذا ما حصل معه!

قالت أليسون هيرويت كبيرة موظفي السناتور الأمريكي كريس ميرفي، اليوم الأحد، إن السيناتور المنتمي إلى نُقل إلى المستشفى بعد تعرضه لجلطة دماغية.

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وقالت هيرويت إن ميرفي، عضو عن ولاية كونيتيكت، بدأ يشعر بخدر في ذراعه أثناء حضوره مباراة هوكي يشارك فيها ابنه بعد ظهر أمس السبت.



وأضافت في بيان "نُقل إلى مستشفى محلي، حيث تبين أنه تعرض لجلطة دماغية. ثم نُقل إلى لمزيد من المتابعة، وهو يستجيب للعلاج بصورة جيدة".



وتابعت: "الأطباء متفائلون بتحسن حالته، وهو مستيقظ ويقظ، ونحن متفائلون بأنه سيتعافى تماما".

