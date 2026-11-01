عراقجي: مشاورات "خطة اليومين" مستمرة ولا اتفاق نهائياً مع واشنطن

أفادت الرئاسة ، بأن عباس عراقجي قدم تقريراً عن مستجدات المفاوضات مع عبر الوسطاء.

وأكد عراقجي، استمرار المشاورات مع الوسطاء القطريين بشأن "خطة اليومين" لمضيق هرمز.

وقال عراقجي، في تصريحات على هامش اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى، اليوم، إن المشاورات "جارية، لكننا لم نصل بعد إلى نتيجة نهائية، لأن هذه النتيجة تعتمد على الأجوبة التي يقدمها الطرف الآخر إلى أسئلتنا".

وأشار إلى سفر وفد إيراني إلى قطر، موضحاً أن هذه الزيارة جرت على مستوى نائب وزير الخارجية، وكان هدفها "مواصلة المشاورات مع الوسطاء القطريين الذين كانوا حاضرين في طهران أيضاً خلال الأسابيع الماضية".

كما أوضح عراقجي أنه "لم يكن هناك أساساً في هذه الزيارة أي تصميم على التفاوض مع الطرف الأميركي"، مضيفاً: "في الوقت الحاضر، تستمر المشاورات بشأن خطة اليومين مع وسطاء المفاوضات وهي جارية، لكننا لم نصل بعد إلى نتيجة نهائية، ويعتمد الوصول إلى النتيجة على الأجوبة التي يقدمها الطرف الآخر إلى أسئلتنا".

وتابع: "نحن نبذل جهدنا في هذا المسار، ونأمل أن يكون هناك تعقل لدى الطرف الآخر كي يفضّل الدبلوماسية على المسارات الأخرى".

وفي معرض تأكيده على جهوزية للسيناريوات كافة، أشار عراقجي إلى أن التوجيهات الصادرة عن القائد الأعلى للقوات المسلحة الموجهة إلى كبار العسكريين "أظهرت بوضوح إرادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، لافتاً إلى أن "قواتنا المسلحة لديها مهمة محددة تماماً، وقد باتت أقوى من قبل بكثير بالاستفادة من تجارب الحربين الماضيتين".

وختم وزير الخارجية الايراني تصريحاته بالتأكيد على أن بلاده "لا تزال مستعدة، في الوقت نفسه، للدفاع والدبلوماسية، وإن اختيار لأي مسار يعتمد على تعقلهم".