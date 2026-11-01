تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

"الصولجان الحديدي" يشعل غضب بيونغ يانغ... اتهامات بالتدرب على حرب نووية

Lebanon 24
01-11-2026 | 16:50
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
الصولجان الحديدي يشعل غضب بيونغ يانغ... اتهامات بالتدرب على حرب نووية
الصولجان الحديدي يشعل غضب بيونغ يانغ... اتهامات بالتدرب على حرب نووية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قالت كوريا الشمالية إن المناورة العسكرية المشتركة "Iron Mace" "الصولجان الحديدي"، التي أجرتها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، تمثل بروفة لحرب نووية تستهدف أراضيها، وفق ما نقلته الأنباء المركزية الكورية الشمالية.
Advertisement

واتهمت بيونغ يانغ واشنطن وسول بالتخطيط لاستخدام الأسلحة النووية ضدها، معتبرة أن المناورة تكشف طبيعة التعاون العسكري بين البلدين في مواجهة قدراتها النووية والعسكرية.

كما أوضح كيم جونغ سيك، وهو مسؤول كبير في حزب العمال الحاكم، أن الأنشطة العسكرية المشتركة بين واشنطن وسيول تؤكد على ضرورة قيام كوريا الشمالية بتعزيز قواتها النووية بسرعة أكبر، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

مناورة لدمج القدرات النووية
تأتي التصريحات الكورية الشمالية بعد إعلان كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إجراء مناورة "Iron Mace" خلال الفترة من 29 أيلول إلى 2 تشرين الأول، في مقر هيئة الأركان المشتركة بالعاصمة سول، وفق ما أفادت به وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وتهدف المناورة، التي تُجرى في إطار توجيهات مجموعة التشاور النووي بين البلدين، إلى التدريب على دمج القدرات النووية الأميركية مع القدرات العسكرية التقليدية لكوريا الجنوبية، وتعزيز آليات الردع في مواجهة التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.

وشملت المناقشات خلال التدريب سبل التخطيط المشترك لاستخدام القدرات التقليدية الكورية الجنوبية لدعم العمليات الاستراتيجية الأميركية في حالات الطوارئ، إلى جانب تعزيز قدرة البلدين على التعامل مع التهديدات النووية والصاروخية.

تعاون عسكري رغم التوتر
وتُعد "Iron Mace" من التدريبات التي أُطلقت في آب 2024، وتُجرى بصورة مغلقة، في إطار التعاون العسكري بين واشنطن وسول ضمن مجموعة التشاور النووي التي تأسست عقب القمة الأميركية الكورية الجنوبية في نيسان 2023.

وتأتي المناورة في وقت تتواصل فيه التدريبات العسكرية المشتركة بين البلدين، رغم تقليص نطاق بعض المناورات خلال العام الحالي، فيما تندد بيونغ يانغ بصورة متكررة بالتعاون العسكري الأميركي الكوري الجنوبي، وتعتبره استعداداً لشن هجوم عليها، بينما تؤكد واشنطن وسول أن هذه التدريبات دفاعية وتهدف إلى تعزيز الجاهزية العسكرية والردع.
مواضيع ذات صلة
بيونغ يانغ: مناورات أمريكا وكوريا الجنوبية النووية تظهر الحاجة لتعزيز الردع
lebanon 24
Lebanon24
02/11/2026 06:12:50 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد إصابة 3 جنود كوريين جنوبيين.. بيونغ يانغ تنفي اتهامات سيول
lebanon 24
Lebanon24
02/11/2026 06:12:50 Lebanon 24 Lebanon 24
بيونغ يانغ انتقدت الدعم الأميركي لتايبيه: واشنطن تؤجج التوتر في مضيق تايوان
lebanon 24
Lebanon24
02/11/2026 06:12:50 Lebanon 24 Lebanon 24
بيونغ يانغ تطلق صاروخا باليستيا جديدا قبالة ساحلها الشرقي
lebanon 24
Lebanon24
02/11/2026 06:12:50 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

كوريا الجنوبية

كوريا الشمالية

هيئة الأركان

حزب العمال

كيم جونغ

الكورية

الشمالي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:56 | 2026-11-01
Lebanon24
16:48 | 2026-11-01
Lebanon24
16:40 | 2026-11-01
Lebanon24
16:30 | 2026-11-01
Lebanon24
16:13 | 2026-11-01
Lebanon24
16:00 | 2026-11-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24