"الصولجان الحديدي" يشعل غضب بيونغ يانغ... اتهامات بالتدرب على حرب نووية

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قالت إن المناورة العسكرية المشتركة "Iron Mace" "الصولجان الحديدي"، التي أجرتها وكوريا الجنوبية، تمثل بروفة لحرب نووية تستهدف أراضيها، وفق ما نقلته الأنباء المركزية الشمالية.واتهمت بيونغ يانغ وسول بالتخطيط لاستخدام الأسلحة النووية ضدها، معتبرة أن المناورة تكشف طبيعة التعاون العسكري بين البلدين في مواجهة قدراتها النووية والعسكرية.كما أوضح سيك، وهو مسؤول كبير في الحاكم، أن الأنشطة العسكرية المشتركة بين واشنطن وسيول تؤكد على ضرورة قيام الشمالية بتعزيز قواتها النووية بسرعة أكبر، وفق ما نقلته وكالة " ".مناورة لدمج القدرات النوويةتأتي التصريحات الكورية الشمالية بعد إعلان والولايات المتحدة إجراء مناورة "Iron Mace" خلال الفترة من 29 أيلول إلى 2 تشرين الأول، في مقر المشتركة بالعاصمة سول، وفق ما أفادت به وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.وتهدف المناورة، التي تُجرى في إطار توجيهات مجموعة التشاور بين البلدين، إلى التدريب على دمج القدرات النووية الأميركية مع القدرات العسكرية التقليدية لكوريا الجنوبية، وتعزيز آليات الردع في مواجهة التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.وشملت المناقشات خلال التدريب سبل التخطيط المشترك لاستخدام القدرات التقليدية الكورية الجنوبية لدعم العمليات الاستراتيجية الأميركية في حالات الطوارئ، إلى جانب تعزيز قدرة البلدين على التعامل مع التهديدات النووية والصاروخية.تعاون عسكري رغم التوتروتُعد "Iron Mace" من التدريبات التي أُطلقت في آب 2024، وتُجرى بصورة مغلقة، في إطار التعاون العسكري بين واشنطن وسول ضمن مجموعة التشاور النووي التي تأسست عقب القمة الأميركية الكورية الجنوبية في نيسان 2023.وتأتي المناورة في وقت تتواصل فيه التدريبات العسكرية المشتركة بين البلدين، رغم تقليص نطاق بعض المناورات خلال العام الحالي، فيما تندد بيونغ يانغ بصورة متكررة بالتعاون العسكري الأميركي الكوري الجنوبي، وتعتبره استعداداً لشن هجوم عليها، بينما تؤكد واشنطن وسول أن هذه التدريبات دفاعية وتهدف إلى تعزيز الجاهزية العسكرية والردع.