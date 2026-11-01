ترامب يُهدد مجددا ايران: سنضطر لتوجيه ضربة ساحقة لهم

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جدد الرئيس الأميركي ، أمس الأحد، تهديده باستئناف الحرب على ، قائلا إنه قد يضطر لتوجيه "ضربة ساحقة" لطهران في وقت لم يحدده.وأضاف أمام أنصاره خلال تجمع انتخابي في ولاية آيوا، قبيل انتخابات التجديد النصفي المقررة الثلاثاء: "السبب الوحيد الذي يجعلني لم أنته بعد من إيران هو أنني أريد أن أكون لطيفا".وتابع: "أريد محاولة إنقاذ كل تلك الأرواح إن استطعت، لكن في مرحلة ما سنضطر لتوجيه ضربة ساحقة لهم".وخلال الأشهر الأخيرة، تحدث ترامب مرارا عن استئناف الحرب على إيران، لكنه لم يؤكد قط متى سيفعل ذلك، كما لم يستبعد الخيار الدبلوماسي.وأمس الأحد حذرت إيران من أن أي حرب جديدة مع قد تكون أطول من الحرب السابقة، مؤكدة أن لن تكون صاحبة القرار في تحديد نهايتها.وقال المتحدث باسم الجيش محمد أكرمي نيا، إن "أي حرب في قد تستمر أطول من الحرب السابقة، ولن يكون الرئيس الأميركي في موقع يتيح له فرض توقيت انتهائها أو شروط إنهائها"، بحسب ما نقل التلفزيون الرسمي الإيراني.وفي تصريحات لصحفيين الأحد، أكد ترامب أنه ناقش ملف إيران مع ، لكنه لم يقدم المزيد من التفاصيل.