ترامب يُهدد مجددا ايران: سنضطر لتوجيه ضربة ساحقة لهم

جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب
، أمس الأحد، تهديده باستئناف الحرب على إيران
، قائلا إنه قد يضطر لتوجيه "ضربة ساحقة" لطهران في وقت لم يحدده.
وأضاف ترامب
أمام أنصاره خلال تجمع انتخابي في ولاية آيوا، قبيل انتخابات التجديد النصفي المقررة الثلاثاء: "السبب الوحيد الذي يجعلني لم أنته بعد من إيران هو أنني أريد أن أكون لطيفا".
وتابع: "أريد محاولة إنقاذ كل تلك الأرواح إن استطعت، لكن في مرحلة ما سنضطر لتوجيه ضربة ساحقة لهم".
وخلال الأشهر الأخيرة، تحدث ترامب مرارا عن استئناف الحرب على إيران، لكنه لم يؤكد قط متى سيفعل ذلك، كما لم يستبعد الخيار الدبلوماسي.
وأمس الأحد حذرت إيران من أن أي حرب جديدة مع الولايات المتحدة
قد تكون أطول من الحرب السابقة، مؤكدة أن واشنطن
لن تكون صاحبة القرار في تحديد نهايتها.
وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني
محمد أكرمي نيا، إن "أي حرب في المستقبل
قد تستمر أطول من الحرب السابقة، ولن يكون الرئيس الأميركي في موقع يتيح له فرض توقيت انتهائها أو شروط إنهائها"، بحسب ما نقل التلفزيون الرسمي الإيراني.
وفي تصريحات لصحفيين الأحد، أكد ترامب أنه ناقش ملف إيران مع نتنياهو
، لكنه لم يقدم المزيد من التفاصيل.