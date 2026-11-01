روسيا تدمر 50 مسيّرة أوكرانية

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أكدت وسائل إعلام روسية، الإثنين، تدمير 50 طائرة مسيرة أوكرانية، وذلك بعد ليلة شهدت إطلاق تحذيرات إلكترونية من هجمات في كل من وأوكرانيا.وأعلنت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن تدمير 20 طائرة مسيرة خلال الليل فوق مدينة فورونيج و8 مقاطعات ضمن المنطقة.وفي وقت لاحق، نقلت الوكالة عن حاكم مقاطعة روستوف أنه تم تدمير أكثر من 30 طائرة مسيرة في مدينة كامينسك-شاختينسكي و6 مناطق أخرى تابعة للمقاطعة.كما أفادت وكالة "تاس" بتفعيل ضد هجوم تشنه القوات على مقاطعة سامارا، على بعد حوالي 850 إلى 1000 كيلومتر جنوب شرقي .تحذيرات كاذبةواليوم الإثنين، أعلنت روسيا وأوكرانيا عن تعرضهما لهجوم إلكتروني حذر السكان في البلدين من هجمات بالمسيرات أو الصواريخ.ففي روسيا، تعرض تطبيقها المخصص للهواتف المحمولة الذي يستخدم لتنبيه السكان من هجمات المسيّرات الأوكرانية، لـ"هجوم إلكتروني واسع النطاق".وقالت الروسية على " ": "تعرض التطبيق التابع للوزارة لهجوم إلكتروني واسع النطاق، مما أتاح للمهاجمين نشر معلومات كاذبة بين السكان".أضافت: "تجري حاليا أعمال لمعالجة الثغرة الأمنية في التطبيق، واستعادة عمله بشكل طبيعي".وجاء الإعلان الروسي بعد واقعة مشابهة في ، إذ أرسل تطبيق الإنذار الجوي، أمس الأحد، إشعارات بشأن "تهديدات بوقوع هجمات نووية أو كيميائية أو اندلاع اشتباكات في الشوارع"، قبل أن تعلن تعرض التطبيق لاختراق.