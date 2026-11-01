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عربي-دولي

مع إمكانية استئناف الحرب على إيران.. رصد ما لا يقل عن 10 طائرات نقل أميركية في إسرائيل

Lebanon 24
01-11-2026 | 23:38
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مع إمكانية استئناف الحرب على إيران.. رصد ما لا يقل عن 10 طائرات نقل أميركية في إسرائيل
مع إمكانية استئناف الحرب على إيران.. رصد ما لا يقل عن 10 طائرات نقل أميركية في إسرائيل photos 0
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أكدت القناة 14 الإسرائيلية رصد ما لا يقل عن 10 طائرات نقل عسكرية أميركية في إسرائيل، إلى جانب نحو 80 طائرة تزود بالوقود.
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وأشارت القناة إلى "عملية نقل جوي عسكري أميركي غير مسبوقة إلى الشرق الأوسط، خلال الأيام القليلة الماضية".

ولم تذكر القناة أسماء القواعد العسكرية الإسرائيلية التي تستضيف الطائرات الأميركية، أو أنواع هذه الطائرات بدقة.

وفي سياق متصل، ذكرت هيئة البث الإسرائيلي (كان) أن 10 طائرات نقل عسكرية أميركية هبطت في قاعدتي عوفدا ونيفاتيم الجويتين الإسرائيليتين مؤخرا، جاءت بعضها من قاعدة فورت بليس في ولاية تكساس.

ولم يؤكد أي مسؤول أميركي أو إسرائيلي هذه الأرقام بشكل رسمي.

يشار إلى أن نشر أعداد كبيرة من طائرات التزود بالوقود الأميركية في إسرائيل ليست أمرا جديدا، وقد تفاوتت الأعداد المرصودة بشكل كبير.

ففي 14 حزيران الماضي، أشارت وزيرة النقل الإسرائيلية ميري ريغيف إلى وجود 72 طائرة تزود بالوقود في مطار بن غوريون قرب تل أبيب، و26 طائرة في مطار رامون قرب إيلات.

كما أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي في 17 تموز الماضي، بوجود نحو 30 طائرة تزود بالوقود في كل من المطارين.

وبحسب منصة "مسبار"، أظهرت صور الأقمار الاصطناعية الملتقطة في 18 تموز وجود ما لا يقل عن 23 طائرة في مطار رامون.

وأمس الأحد أظهرت صورة تم تداولها على الإنترنت صفا طويلا من طائرات التزود بالوقود التابعة للقوات الجوية الأميركية، في مطار رامون، معظمها من طراز "كيه سي 135 ستراتوتانكر".
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