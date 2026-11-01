مع إمكانية استئناف الحرب على إيران.. رصد ما لا يقل عن 10 طائرات نقل أميركية في إسرائيل

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أكدت القناة 14 رصد ما لا يقل عن 10 طائرات نقل عسكرية أميركية ، إلى جانب نحو 80 طائرة تزود بالوقود.وأشارت القناة إلى "عملية نقل جوي عسكري أميركي غير مسبوقة إلى ، خلال الأيام القليلة الماضية".ولم تذكر القناة أسماء القواعد العسكرية الإسرائيلية التي تستضيف الطائرات الأميركية، أو أنواع هذه الطائرات بدقة.وفي سياق متصل، ذكرت هيئة البث (كان) أن 10 طائرات نقل عسكرية أميركية هبطت في قاعدتي عوفدا ونيفاتيم الجويتين الإسرائيليتين مؤخرا، جاءت بعضها من قاعدة بليس في ولاية .ولم يؤكد أي مسؤول أميركي أو إسرائيلي هذه الأرقام بشكل رسمي.يشار إلى أن نشر أعداد كبيرة من طائرات التزود بالوقود الأميركية في ليست أمرا جديدا، وقد تفاوتت الأعداد المرصودة بشكل كبير.ففي 14 حزيران الماضي، أشارت وزيرة النقل الإسرائيلية ميري ريغيف إلى وجود 72 طائرة تزود بالوقود في مطار بن غوريون قرب ، و26 طائرة في مطار رامون قرب إيلات.كما أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي في 17 الماضي، بوجود نحو 30 طائرة تزود بالوقود في كل من المطارين.وبحسب منصة "مسبار"، أظهرت صور الأقمار الاصطناعية الملتقطة في 18 تموز وجود ما لا يقل عن 23 طائرة في مطار رامون.وأمس الأحد أظهرت صورة تم تداولها على الإنترنت صفا طويلا من طائرات التزود بالوقود التابعة للقوات الجوية الأميركية، في مطار رامون، معظمها من طراز "كيه سي 135 ستراتوتانكر".