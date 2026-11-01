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عربي-دولي

روسيا تعلن عن هجوم إلكتروني واسع النطاق استهدف وزارة الطوارئ

Lebanon 24
01-11-2026 | 23:44
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روسيا تعلن عن هجوم إلكتروني واسع النطاق استهدف وزارة الطوارئ
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أكدت روسيا، اليوم الإثنين، تعرّض تطبيقها المخصص للهواتف المحمولة الذي يستخدم لتنبيه السكان من هجمات المسيّرات الأوكرانية، لـ"هجوم إلكتروني واسع النطاق".
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وقالت وزارة الطوارئ الروسية على "تلغرام": "تعرض التطبيق التابع للوزارة لهجوم إلكتروني واسع النطاق، مما أتاح للمهاجمين نشر معلومات كاذبة بين السكان".

وأضافت: "تجري حاليا أعمال لمعالجة الثغرة الأمنية في التطبيق، واستعادة عمله بشكل طبيعي".

وجاء الإعلان الروسي بعد واقعة مشابهة في أوكرانيا، إذ أرسل تطبيق الإنذار الجوي، أمس الأحد، إشعارات بشأن "تهديدات بوقوع هجمات نووية أو كيميائية أو اندلاع اشتباكات في الشوارع"، قبل أن تعلن كييف تعرض التطبيق لاختراق.

وبعد الإشعارات التي كتبت باللغة الروسية وأثارت قلقا كبيرا في أنحاء أوكرانيا، أفاد سلاح الجو لدى الأخيرة أن نظام الإنذار من الغارات الجوية في البلاد تعرض للاختراق في وقت متأخر من الأحد.
 
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