روسيا تعلن عن هجوم إلكتروني واسع النطاق استهدف وزارة الطوارئ

Advertisement

أكدت ، اليوم الإثنين، تعرّض تطبيقها المخصص للهواتف المحمولة الذي يستخدم لتنبيه السكان من هجمات المسيّرات ، لـ"هجوم إلكتروني واسع النطاق".وقالت على " ": "تعرض التطبيق التابع للوزارة لهجوم إلكتروني واسع النطاق، مما أتاح للمهاجمين نشر معلومات كاذبة بين السكان".وأضافت: "تجري حاليا أعمال لمعالجة الثغرة الأمنية في التطبيق، واستعادة عمله بشكل طبيعي".وجاء الإعلان الروسي بعد واقعة مشابهة في ، إذ أرسل تطبيق الإنذار الجوي، أمس الأحد، إشعارات بشأن "تهديدات بوقوع هجمات نووية أو كيميائية أو اندلاع اشتباكات في الشوارع"، قبل أن تعلن تعرض التطبيق لاختراق.وبعد الإشعارات التي كتبت باللغة الروسية وأثارت قلقا كبيرا في أنحاء أوكرانيا، أفاد سلاح الجو لدى الأخيرة أن نظام الإنذار من الجوية في البلاد تعرض للاختراق في وقت متأخر من الأحد.