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عربي-دولي

"سنصطدم بالأرض".. تسجيل مرعب يكشف اللحظات الأخيرة قبل تحطم طائرة في فلوريدا

Lebanon 24
02-11-2026 | 02:00
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سنصطدم بالأرض.. تسجيل مرعب يكشف اللحظات الأخيرة قبل تحطم طائرة في فلوريدا
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كشف تسجيل صوتي لاتصالات مراقبة الحركة الجوية في ميامي تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل تحطم طائرة خاصة من طراز «ليرجيت 60» في منطقة سكنية بمقاطعة بالم بيتش في ولاية فلوريدا الأميركية، ما أسفر عن مقتل الأشخاص التسعة الذين كانوا على متنها.

وأظهر التسجيل، الذي نشره موقع «لايف إيه.تي.سي»، أن طاقم الطائرة أبلغ مراقبة الحركة الجوية بأنه يواجه مشكلة مرتبطة بتراكم الجليد ومطبات هوائية متوسطة، قبل أن يتدهور الوضع بشكل مفاجئ.
 
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وبعد أقل من دقيقة، أطلق أحد أفراد الطاقم نداء استغاثة، مشيراً إلى أن الطائرة تهبط بمعدل 10 آلاف قدم في الدقيقة، قبل أن يتسارع الهبوط إلى 20 ألف قدم، ثم يُسمع صوته قائلاً: «سنصطدم بالأرض»، ليتبع ذلك تحذير أخير: «نفد الوقت لدينا»، قبل انقطاع الاتصال.

من جهته، أظهر موقع «فلايت رادار 24» أن معدل الهبوط العمودي تجاوز في إحدى اللحظات 32 ألف قدم في الدقيقة، فيما وثّقت مقاطع مصورة لحظة ارتطام الطائرة بالأرض وانفجارها.

وقال حاكم فلوريدا رون ديسانتيس إن الطائرة بدت وكأنها «صاروخ يهبط»، قبل وقوع انفجار هائل وتطاير الحطام.

وكانت الطائرة قد أقلعت من مطار أوستن-بيرغستروم في ولاية تكساس، متجهة إلى مطار نورث إليوثيرا في جزر الباهاما، فيما أعلن المجلس الوطني لسلامة النقل فتح تحقيق لكشف أسباب الحادث.

وتزامن التحطم مع أمطار غزيرة وعواصف رعدية شهدتها المنطقة، وفق شركة «أكيو ويذر»، فيما أكدت الشركة المصنعة للطائرة «بومباردييه» استعدادها للتعاون الكامل مع التحقيقات.
 
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