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عربي-دولي

طوكيو تطالب واشنطن بضبط قواتها في أوكيناوا

Lebanon 24
02-11-2026 | 02:34
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طوكيو تطالب واشنطن بضبط قواتها في أوكيناوا
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دعت اليابان الولايات المتحدة إلى تشديد الانضباط في صفوف قواتها، بعد توقيف أحد عناصر مشاة البحرية الأميركية للاشتباه بقيادته سيارة تحت تأثير الكحول خلال فترة حظر تجول فُرضت عقب توقيف عسكري آخر بتهمة القتل، وفق ما أعلن وزير الدفاع الياباني الاثنين.
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وكان عناصر القوات الأميركية المتمركزة في جزيرة أوكيناوا اليابانية قد مُنعوا من تناول الكحول لمدة يومين مطلع الشهر الماضي، وفُرض عليهم حظر تجول لمدة 30 يوما، عقب مقتل امرأة يُشتبه في أن أحد عسكريي مشاة البحرية الأميركية قتلها.

وأثارت القضية غضبا في اليابان وأعادت الجدل بشأن الوجود العسكري الأميركي الكثيف في الجزيرة الواقعة جنوب البلاد.

وقال وزير الدفاع شينجيرو كويزومي إن عنصرا ثانيا من مشاة البحرية الأميركية أُوقف للاشتباه بقيادته سيارة تحت تأثير الكحول.

وحصل التوقيف السبت، بحسب تقارير إعلامية.

وقال كويزومي للصحفيين "طلبنا من الجانب الأميركي فرض انضباط صارم على عناصره، وتنفيذ تدابير فاعلة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، وضمان الالتزام الكامل بحظر التجول الليلي".

وأضاف "نريد منهم أن يتعاملوا مع الحادث بجدية"، وفقا لفرانس برس.

وكان حظر التجول الذي فُرض الشهر الماضي يلزم جميع العسكريين بالعودة إلى قواعدهم أو أماكن إقامتهم خارج القواعد من منتصف الليل حتى الخامسة صباحا.

 ووجه الادعاء العام الياباني الأسبوع الماضي اتهاما رسميا إلى عنصر مشاة البحرية المشتبه بقتله امرأة في أوكيناوا.

وكانت رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي قد أبلغت النواب بعد أيام من مقتل المرأة بأن الحكومة قدمت احتجاجا شديد اللهجة إلى الولايات المتحدة، وحثتها على "التعاون الكامل مع التحقيق" و"فرض انضباط صارم على أفراد القوات الأميركية".

وذكرت صحيفة "يوميوري شيمبون" أنه وفقا للائحة الاتهام، يُشتبه في أن المتهم البالغ 20 عاما خنق المرأة، وهي من مدينة ناها، باستخدام سلك هاتف داخل فندق في الثالث من أكتوبر.

وتنشر الولايات المتحدة نحو 54 ألف عسكري في اليابان، يتمركز معظمهم في أوكيناوا.

وشكلت الجرائم التي يرتكبها أفراد القوات الأميركية مصدر توتر في العلاقات بين البلدين الحليفين الوثيقين في المجال الأمني.

وكان وزير الخارجية توشيميتسو موتيغي قد أعلن سابقا أن المسؤولين يراجعون قواعد السلوك المفروضة على العسكريين الأميركيين خارج قواعدهم في اليابان، عقب جريمة القتل المشتبه بها.

وتشمل القواعد الحالية، التي جرى تحديثها في عام 2024 عقب سلسلة من الاعتداءات الجنسية ارتكبها عسكريون أميركيون في أوكيناوا، حظر تناول أفراد القوات الأميركية الكحول في الأماكن العامة خارج القواعد بين الواحدة والخامسة صباحا، أو ارتياد الحانات خلال تلك الساعات.
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