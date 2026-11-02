هل تعرض سفير باكستان للاعتداء في طهران؟

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نفت في ، بشكل قاطع، التقارير التي تحدثت عن تعرض سفيرها لاعتداء، ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة.وفندت السفارة، في بيان نقلته ، الإثنين، الشائعات المتداولة على بشأن تعرض عمران أحمد صديقي، سفير باكستان لدى ، لاعتداء، مؤكدة أن هذه الأنباء عارية تماما عن الصحة.وجاء هذا النفي عقب تداول مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر حالة من الفوضى وشجارا بالأيدي بين مجموعة من الأشخاص داخل مبنى غير محدد الهوية.وتزامن انتشار المقطع مع تداول مزاعم تفيد بتعرض السفير لاعتداء خلال فعالية، ونقله إلى المستشفى على إثر ذلك، بحسب .يُذكر أن صديقي عين سفيرا لباكستان لدى إيران في فبراير من العام الماضي، بعدما شغل سابقا منصب سفير بلاده لدى .