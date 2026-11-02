من خلال رسالة... هل كان الأمير ويليام وزوجته كيت يعلمان بفضيحة والد ميغان ماركل؟

Advertisement

أثارت تقارير إعلامية تساؤلات بشأن ما إذا كان الأمير وزوجته قد أُحيطا علماً برسالة وُجهت إلى الشرطة عام 2019، وتضمنت مزاعم تتعلق بوالد توماس الأب، واتهامات بارتكاب انتهاكات جنسية بحقّ أطفال.ونقلت صحيفة " ميل" عن مصدر مقرب من قوله إنه من المستبعد ألا يكون قد تلقى معلومات بشأن الرسالة، مشيراً إلى أن الشرطة كان عليها إبلاغه بالمزاعم الواردة فيها. ولم يصدر تعليق فوري عن ممثلي ويليام وكيت.وأكدت شرطة العاصمة أن الرسالة سُلّمت إلى في كانون الثاني 2019، لكنها لم تُحَل إلى أي جهة أخرى لإنفاذ القانون. وسبق أن أشارت مصادر إلى أن روزلين لوفليس، الزوجة السابقة الراحلة لتوماس ماركل الأب، هي من كتبت الرسالة.وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع خضوع والد ماركل لتحقيق من قبل شرطة مدينة سيبو في الفلبين، بعد عثور ابنه توماس ماركل الابن على مئات الصور التي يُشتبه في أنها تتضمن مواد استغلال جنسي للأطفال، داخل صناديق في منزل والده. (ارم نيوز)