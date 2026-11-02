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عربي-دولي

من خلال رسالة... هل كان الأمير ويليام وزوجته كيت يعلمان بفضيحة والد ميغان ماركل؟

Lebanon 24
02-11-2026 | 05:09
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من خلال رسالة... هل كان الأمير ويليام وزوجته كيت يعلمان بفضيحة والد ميغان ماركل؟
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أثارت تقارير إعلامية تساؤلات بشأن ما إذا كان الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون قد أُحيطا علماً برسالة وُجهت إلى الشرطة عام 2019، وتضمنت مزاعم تتعلق بوالد ميغان ماركل توماس ماركل الأب، واتهامات بارتكاب انتهاكات جنسية بحقّ أطفال.
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ونقلت صحيفة "ديلي ميل" عن مصدر مقرب من العائلة المالكة قوله إنه من المستبعد ألا يكون القصر قد تلقى معلومات بشأن الرسالة، مشيراً إلى أن الشرطة كان عليها إبلاغه بالمزاعم الواردة فيها. ولم يصدر تعليق فوري عن ممثلي ويليام وكيت.


وأكدت شرطة العاصمة لندن أن الرسالة سُلّمت إلى مكتب الأمير هاري وميغان في كانون الثاني 2019، لكنها لم تُحَل إلى أي جهة أخرى لإنفاذ القانون. وسبق أن أشارت مصادر إلى أن روزلين لوفليس، الزوجة السابقة الراحلة لتوماس ماركل الأب، هي من كتبت الرسالة.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع خضوع والد ميغان ماركل لتحقيق من قبل شرطة مدينة سيبو في الفلبين، بعد عثور ابنه توماس ماركل الابن على مئات الصور التي يُشتبه في أنها تتضمن مواد استغلال جنسي للأطفال، داخل صناديق في منزل والده. (ارم نيوز)
 
 
 
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